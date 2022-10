Le nombre d'interventions des sauveteurs en mer en hausse dans la Manche en 2022

Le début de l'année 2022 a été mouvementé pour la SNSM, la société nationale des sauvetage en mer dans la Manche . Depuis janvier, le nombre d'interventions en mer a augmenté de 15 à 20% par rapport à l'année dernière. Une augmentation particulièrement visible lors de la saison estivale.

ⓘ Publicité

250 interventions en mer pour la SNSM

Depuis janvier, les 500 sauveteurs bénévoles sont intervenus 250 fois en mer, pour secourir 600 personnes. "80% de ces interventions sont au profit des plaisanciers. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup trop d'interventions pour des moteurs pas entretenus ou des bateaux en panne sèche", relève Jean-Marie Choisy, délégué départemental de la SNSM dans la Manche.

A terre, l'activité a également été intense cet été sur les plages. 65 personnes ont été secourues et plus de 600 soignées par les nageurs-sauveteurs, dans l'un des 12 postes de surveillance. Mais pour la première fois, la SNSM a été confrontée à un manque de bénévoles. "Il nous a manqué 19 nageurs-sauveteurs, donc on a été amené à supprimer le poste de Bricqueville-sur-Mer pendant le mois d'août", indique Jean-Marie Choisy. "C'est un problème national, peut-être un changement de mentalité des jeunes."

14 personnes décédées lors de la saison estivale

A l'image de la SNSM, le CROSS Jobourg, qui coordonne toutes les opérations de sauvetage en mer, a vu son activité estivale fortement augmenter. Entre le 1er mai et le 30 septembre, 632 sorties en mer ont été coordonnées pour assister 1.500 personnes, soit une hausse de 50% par rapport à 2021. "On a eu une météo particulièrement favorable cette année et c'est le premier été post-confinements", avance Frédéric Garnaud, le nouveau directeur du CROSS Jobourg. Le nombre de décès est également plus important, avec 14 personnes décédées contre 9 l'année dernière.

Sur ces interventions, 175 sont des fausses alertes, et 8% concernent des personnes isolées par la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel. "On a vraiment l'impression qu'il y a une partie des pratiquants qui vont en mer et qui n'ont aucune conscience de leurs limites, des réglementations qui s'appliquent et tout simplement des bonnes pratiques en termes de sécurité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des moyens très importants qui sont engagés à chaque fois et qui ne seront pas disponibles pour d'autres missions de service public", souligne-t-il.