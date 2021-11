Le nombre de bénéficiaires de la Banque alimentaire a augmenté de 15% en un an dans l'Yonne

La Banque alimentaire de l'Yonne a besoin de vous ! À partir de ce vendredi 26 novembre, et jusqu'à dimanche, ses 650 bénévoles vêtus de leur gilet orange vous attendent à l'entrée d'une soixantaine de magasins, ou près des caisses, pour récolter des denrées et des produits d'hygiène. En un week-end, la Banque alimentaire espère récolter au moins autant que l'année dernière, soit 44 tonnes, car les besoins sont très importants. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de "15% par rapport à l'année dernière", alerte André Guyot, responsable de la Banque alimentaire de l'Yonne, invité de France Bleu Auxerre.

France Bleu Auxerre : Que peut-on donner à vos bénévoles ce week-end ?

André Guyot : On peut donner des conserves de poissons, des pâtes, du riz, des produits pour bébé, des produits d'hygiène. Ne donnons pas en revanche de produits frais car l'objectif, c'est d'avoir des produits que l'on peut produire sur l'ensemble de l'année aux personnes en difficulté. L'année dernière on a récolté 44 tonnes. C'était une année assez exceptionnelle. On était anxieux parce qu'on était en pleine crise du covid, mais 44 tonnes c'était notre record. La situation ne s'étant pas améliorée au niveau du nombre de bénéficiaires, il nous faut au moins autant cette année. Cette collecte de trois jours représente environ 11% de notre part d'activité. Le reste vient des grandes surfaces, des plateformes, de l'Europe et de l'État français.

Vous constatez cette année encore une hausse du nombre de bénéficiaires ?

Tout à fait, environ 15% par rapport à l'année dernière. Il y a plus d'étudiants. Les étudiants pouvaient autrefois trouver un job pour compléter leurs besoins, ce qui n'est plus le cas. Il y a aussi plus de femmes isolées avec enfants, et des familles à petits budgets, qui avant arrivaient à joindre les deux bout mais qui, à l'heure actuelle, avec la crise, n'y arrivent plus.

Face à cette hausse de la demande, les dons suivent-ils ?

ÇaLes dons au niveau international suivent, l'Europe a bien réagi et a augmenté ses dons, l'État aussi. Dans le département, les dons sont variables, selon les provenances. On a ainsi un peu plus de produits frais. Mais pour les produits secs et de longue date, les dons proviennent surtout de l'État. Les plateformes elles ont subi la crise de façon brutale et leurs dons ont donc varié.

Pour épauler les bénévoles de la banque alimentaire, dans l'Yonne, les sportifs se mobilisent. Des footballeurs de l'AJA, des rugbymen du RCA et des judokas du Sénonais vont eux aussi se poster dans les magasins pour récolter les dons des consommateurs.