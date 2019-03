Le nombre de bénéficiaires de la Banque alimentaire en baisse dans la Manche

Manche, France

La Banque alimentaire compte 50 bénévoles. Elle a tenu son assemblée générale ce lundi à Torigny-les-Villes.

1.040 tonnes de denrées collectées

En 2018, l’approvisionnement est en légère baisse de 5% sur l'ensemble des fournisseurs (industriels, grandes surfaces, producteurs, grand public). "Pour les producteurs, ça s'explique par les conditions climatiques. Il y a eu aussi moins de carottes du fait des difficultés liées à la nouvelle réglementation sur les produits phytosanitaires", explique Roland Coutard, président de la Banque alimentaire dans la Manche. 82% des denrées sont directement collectées par la Banque alimentaire, le reste est issu des budgets européens et nationaux. Sur les 1.040 tonnes collectées, 1.020 tonnes ont été redistribuées.

Une baisse de 7% des bénéficiaires

"Une baisse qui reste à confirmer, mais qui témoigne d'une légère amélioration économique dans le département", confie le président. Au total, on dénombre 8.500 bénéficiaires dans la Manche sur l'année, soit une baisse de 7% par rapport à 2017. Mais, au-delà de cette embellie, des situations de grande précarité persiste dans le département. Des personnes éloignées de l'emploi, bénéficiaires sur la durée. Deux profils se distinguent : les familles monoparentales (en particulier, des jeunes mères avec enfants) et de plus en plus de personnes âgées avec de faibles retraites.

53 points de distribution dans la Manche

Pour leur venir en aide aux bénéficiaires, la Banque alimentaire de la Manche dispose de 53 points de distribution, dont une nouvelle épicerie sociale créée l'an passé à La Haye. Pour 2019, l’association souhaite monter avec une autre structure un atelier de transformation de légumes pour leur donner une seconde vie et mieux les conserver.