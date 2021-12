En un an, le nombre de bénéficiaires du Secours Catholique de Haute-Savoie a augmenté de 35%. 1028 personnes ont été aidées financièrement cette année contre 757 en 2020. Évidemment, la crise sanitaire n'y est pas pour rien, mais c'est néanmoins ce qui ressort du rapport annuel sur l’état de la pauvreté dans le département, détaillé mardi par le Secours Catholique à Annecy.

J'ai hâte de voir le sourire de ma fille quand elle verra ses cadeaux de Noël - Racky, mère de famille au Secours Catholique

Recréer du lien social avec les fêtes de fin d'année

Roselen et Racky sont deux mères de familles qui bénéficient du Secours Catholique depuis 2018 et 2016. Leurs enfants auront des cadeaux sous le sapin, elles sont également conviées au réveillon du 31 décembre pour fêter le passage à la nouvelle année avec les bénévoles et les autres bénéficiaires. "Les enfants m'ont vu passer avec des courses, ils étaient tous contents, on essaye de les éloigner de cette situation de grande précarité et grâce à l'association, ils ont un toit et des cadeaux pour Noël, c'est merveilleux" raconte Roselen, mère de cinq enfants.

Les fêtes de Noël ? Le ciment de notre association, c'est la réunion d'une grande famille - Matthieu, délégué Haute-Savoie au Secours Catholique

La délégation Haute-Savoie en 2021

Voici quelques chiffres de la délégation du Secours Catholique en Haute-Savoie sur l'année 2021.

6 salariés

551 bénévoles

23 équipes locales

26 activités

1028 personnes aidées financièrement

5150 personnes accompagnées

58 200 euros d'aides accordées

En 2021, au niveau national, le Secours Catholique France a accompagné 777.000 personnes financièrement et plus de 7 millions à se nourrir. En Haute-Savoie, l'association a même dépensé 10.000 euros de plus que l'année précédente dans son budget global.