Le nombre de chômeurs a diminué de 1,5% en 2018

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a baissé de 1,1% au dernier trimestre 2018, selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail et Pôle emploi ce vendredi. Sur un an, la baisse est de 1,5%.

Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a reculé en France métropolitaine au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année dernière, selon les données mises en ligne vendredi par le ministère du Travail et Pôle emploi.

Toutes les tranches d'âge sont concernées

Pour le quatrième trimestre, le nombre de chômeurs de catégorie A s'établit à 3,419 millions. Soit une baisse de 1,1% (-38.200) par rapport au trimestre précédent. La tendance est également à la baisse sur l'année, puisque le nombre a diminué de 1,5% en 2018.

Au sein de cette catégorie A, la baisse des effectifs au cours du quatrième trimestre a concerné l'ensemble des tranches d'âge, qu'il s'agisse des moins de 25 ans, avec un recul de 2,9% (-1,3% sur un an), des 25-49 ans, avec une diminution de 1,1% (-2,1% sur un an), ou des plus de 50 ans, avec un repli de 0,2% (-0,1% sur un an).

Baisse également pour les personnes à activité réduite

En ajoutant les catégories B et C (personnes exerçant une activité réduite), le nombre d'inscrits à Pôle emploi tenus de rechercher un emploi a également reculé de 0,8%, soit 44.600 personnes de moins en un trimestre, à 5,605 millions.

Sur un an, le nombre total des inscrits dans les catégories A, B et C recule de 0,3%. En incluant les départements d'Outre-mer, hors Mayotte, le nombre total de demandeurs d'emploi recule de 0,8% sur le trimestre et de 0,2% sur un an, pour s'établir à 5.915.700 personnes.