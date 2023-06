Le nombre de conducteurs sans assurance impliqués dans des accidents de la route a augmenté de 44% en cinq ans

C'est un chiffre inquiétant pour la sécurité routière. D'après le baromètre que va publier ce mercredi le Fonds de garantie des victimes et qu'a pu consulter franceinfo , le nombre de conducteurs sans assurance impliqués dans des accidents corporels a augmenté de 44% entre 2017 et 2022. Cet organisme sert notamment à indemniser les victimes d'accidents de la route quand le conducteur en face n'a pas d'assurance. En 2022, le Fonds de garantie des victimes a poursuivi 15.000 conducteurs pour des montants pouvant dépasser plusieurs centaines de milliers d'euros.

"Rouler sans assurance est le pire des paris"

Le Fonds de garantie lance, ce mercredi, sa nouvelle campagne de prévention. Son slogan : "Rouler sans assurance est le pire des paris". Selon elle, un conducteur non-assuré sur deux a moins de 30 ans. Plus de 40% de ces jeunes impliqués dans un accident n'ont même pas le permis de conduire. L'organisme appelle donc à plus de sensibilisation, des contrôles renforcés et des assurances moins chères pour les jeunes.

Le nombre de victimes d'accidents de la route prises en charge par le Fonds de garantie des victimes a grimpé de 3,5% en 2022. Il a indemnisé 8 443 victimes et les proches de 157 personnes décédées. Ce qui représente 107 millions d'euros.