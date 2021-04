Le nombre de déchets sur le bord des routes normandes a triplé en 10 ans

En un an, les agents ont ramassé 37,8 tonnes sur la RN13 entre Caen et Bayeux.

Sur le bord des routes, les agents de nettoyage voient de tout : des bouteilles en plastique, des emballages, des bidons d'urine mais aussi des déchets plus lourds comme des canapés ou des jouets cassés. Et leur nombre a été multiplié par trois depuis 2011 selon la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest.

"La route n'est pourtant pas une poubelle", rappelle Benoit Hauchecorne, le responsable du district de la Manche et du Calvados. Pour lui, si le nombre de déchets augmente, c'est pour une raison simple : les habitants qui veulent se débarrasser de leurs encombrants profitent de ces espaces pour le faire en pensant que personne ne regarde.

Comme on ne peut pas être sur le réseau partout en même temps, les gens ont un sentiment d'impunité, pas vu pas pris ... alors ils continuent.

Et les incivilités n'ont pas diminué en 2020 malgré les deux confinements de mars et de novembre. On ne connaît pas encore les chiffres exacts mais la tendance reste la même que pour l'année 2019.

Des détritus qui coûtent cher

En plus de polluer, ces déchets ont un coût. En 2019, la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest a dépensé 300 000 euros d'argent public pour les ramasser. "On préférerait les utiliser pour améliorer le réseau routier", déplore Benoit Hauchecorne.

Le responsable du district Manche et Calvados regrette également le danger que font courir ces dépôts sauvages : "Nos agents doivent être le long des routes pour ramasser ces objets et _plus on passe de temps le long des routes, plus il y a de danger et de risques d'accident_."

Quand on est le long des routes et que les véhicules roulent à 130 kilomètres heure, pour nos agents, il y a systématiquement un danger.

Les responsables du service routier rappellent que la loi sanctionne les dépôts sauvages et que les contraventions peuvent monter jusqu'à 450 euros.