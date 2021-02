Le nombre de licenciés UNSS en Sarthe a baissé de 40%

La crise du Coronavirus et les protocoles sanitaires découragent les jeunes qui souhaitent faire du sport en Sarthe. Selon l'UNSS, l'union nationale du sport scolaire, ils entraînent même une dégradation sur trois plans : le physique, le moral, et le lien social. Le directeur de service de l'UNSS en Sarthe Cédric Hayère a enregistré une baisse de 40% des licenciés..

Cédric HAYERE, directeur de service de l'UNSS (union nationale du sport scolaire) en Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

"On est passé à un peu plus de 5.000 licenciés alors que nous étions à près de 10.000"

Pour Cédric Hayère, le directeur de service de l'UNSS en Sarthe : "on a une vraie baisse de licenciés car beaucoup de jeunes ont laissé tomber le sport du fait qu'il n'y a plus du tout de compétition". Les effets se font sentir sur le plan physique, mais aussi sur le moral et sur le lien social des sarthois. Et pourtant, malgré ce contexte, il faut essayer de maintenir une activité physique de trente minutes par jour selon les recommandations de l'OMS. "Et on voit bien que ces trente minutes, ne sont pas effectués par tous. On constate que dans beaucoup d'établissements, les élèves sont agités, plus énervés et dans les cours, l'ambiance est un peu moins sereine" affirme Cédric Hayère, le directeur de service de l'UNSS en Sarthe.

