Le nombre de ménages surendettés en baisse de plus de 8% dans le Gard

Cette baisse du nombre de dossiers de surendettement se voit partout sur le territoire depuis 2011. Plusieurs explications : la loi Lagarde en 2010 de protection des consommateurs face au crédit, la mise en place de solutions de plus en plus individualisées, l'information et la formation des publics et des procédures de suivi par le secteur social. Résultat, sur les 1.266 dossiers déposés dans le Gard en 2021, 64% étaient des primo-déposants. Pour les autres, il s'agissait dans la très grande majorité des cas d'un nouvel accident de la vie : veuvage, divorce ou chômage.

Portrait-type de ces Gardoises et Gardois surendettés avec Nathalie Ravet, directrice de la Banque de France à Nîmes Copier

Dans la kyrielle de chiffres qui peuvent caractériser les Gardoises et Gardois qui ont vu leur dossier de surendettement retenu en 2021, à retenir que ce sont à 75% des locataires ; que 64% de ces personnes surendettées ont entre 25 et 54 ans soit une proportion nettement plus forte que leur part dans la population qui est de 45%. Ce sont aussi généralement des adultes isolés avec de nombreuses familles monoparentales. Bien sûr ces personnes ont peu de ressources : 41% d'entre-elles ont des revenus inférieurs au SMIC. Et enfin ces personnes ont très peu de capacité de remboursement, peu ou pas d'argent une fois les charges payées : 53% d'entre-elles ont une capacité de remboursement négative.

La hausse de l'énergie pas encore perceptible dans les dossiers de surendettement mais Nathalie Ravet, directrice de la Banque de France à Nîmes, tient déjà compte de cette hausse Copier

1.226 dossiers de surendettement traités en 2021 et pour 43% d'entre-eux la solution a été l'effacement pur et simple de la dette, pas d'autre solution. Pour les autres est mis en place un plan de remboursement sur plusieurs années, avec parfois un suivi social. A noter que pour mieux prévenir ce surendettement, une nouvelle structure est mise en place dans le Gard, un conseil départemental de l'inclusion financière de 10 à 15 membres. Il réunira sous la présidence de la Banque de France les acteurs du secteur bancaire, du secteur public et de l'univers social. La première réunion de cette structure devrait se tenir début juin.