Le nombre de migrants a triplé depuis septembre dans les camps de Grande-Synthe

Le nombre de migrants dans les camps de Grande-Synthe, près de Dunkerque, ne cesse d'augmenter depuis deux mois. Le travail des associations est de plus en plus difficile, et le maire dénonce un abandon de la part de l'Etat.

Les associations ont de plus en plus de mal à répondre aux besoins en nourriture.

Les migrants sont nombreux à tenter de traverser la Manche ces derniers jours. Cette semaine, plus de 800 naufragés ont été secourus. La situation est tendue à Calais, mais aussi à Grande Synthe près de Dunkerque. Dans la commune, c'est du jamais vu depuis 2015 : le nombre de migrants a triplé en à peine deux mois. Entre 1000 et 1500 personnes se rassemblent dans des camps en face de la zone commerciale Auchan, contre 400 au mois de septembre.

Selon les associations, cette hausse s'explique par les nombreuses traversées réussies par la voie maritime cet été, sur laquelle de plus en plus de migrants comptent pour franchir la Manche. Ces traversées dans des embarcations de fortune sont particulièrement risquées. Deux hommes ont été retrouvés morts cette semaine après des naufrages dans le détroit du Pas-de-Calais.

Accueil plus difficile

A Grande-Synthe, juste en face de l'hypermarché Auchan, des tentes bleues se serrent dans les champs. Il y en a encore plus un peu plus loin dans les sous bois. Mohamad est afghan, il est arrivé il y a un mois avec sa femme et ses trois enfants : "Tous les jours, de nouvelles personnes arrivent, raconte-il. Certains parviennent à traverser, d'autres se font attraper par la police. Avec ma femme et mes enfants on essaye tous les jours de passer. Ici la vie est de plus en plus difficile avec l'arrivée de l'hiver, surtout pour les enfants."

L'arrivée de l'hiver inquiète aussi Claire Millot, la responsable locale de l'association Salam. Depuis un mois, l'association qui assure quatre distributions de repas par semaine à Grande-Synthe est déjà débordée par la hausse des besoins. "On est obligés de réduire les portions, se désole-t-elle. Nous, on a nos limites, nous n'avons pas plus de bras. Alors on leur donne une louche au lieu de trois. Quand on voit arriver 600 personnes au lieu de 300 habituellement à la distribution, on doit bien s'adapter."

Elle décrit aussi l'épuisement des bénévoles, dont certains pensent à arrêter devant la masse de travail et la pression. "Mais si même nous on s'en va, il n'y aura plus personnes !", s'exclame Claire Millot.

Quand on voit arriver 600 personnes au lieu de 300 habituellement à la distribution, on doit bien s'adapter : on leur donne une louche au lieu de trois. Claire Millot, responsable locale de l'association Salam

Une lettre à Gérald Darmanin

Car la distribution de nourriture repose uniquement sur les associations, qui dénoncent une asymétrie par rapport à Calais : "La différence de moyens publics est flagrante, détaille Claire Millot. A Calais, c'est loin d'être la panacée, mais ils ont obtenu des points d'eau, des douches et des toilettes. Ici, il y a seulement ce que la mairie veut bien mettre, c'est-à-dire un point d'eau et un point de recharge pour les téléphones portables."

La commune met également à disposition des douches certains jours de la semaine. Mais le maire, Martial Beyaert, se sent abandonné par les pouvoirs publics : "Je me sens comme le médiateur de la République que je n'ai pas la compétence d'être, lance-t-il. Cela fait dix jours que je passe mes journées à discuter avec les associations, les riverains, la direction du Auchan... Et moi, je n'ai pas toutes les réponses à leur apporter à mon niveau."

Il demande la désignation d'un médiateur dédié, comme à Calais, ainsi que l'organisation d'une table ronde en urgence, avec les ministres, les représentants politiques locaux et les associations pour avoir "une vraie discussion" sur la situation des migrants dans la zone littorale. Un courrier a été adressé dans ce sens, ce vendredi 6 novembre, au ministère de l'Intérieur.

