Le nombre de morts en deux roues est en hausse dans les Alpes-Maritimes pour 2016

Hausse des morts en deux roues sur les routes azuréennes. Plus 23%.

Les chiffres de la sécurité routière dans les Alpes-Maritimes pour l'année 2016 font état, malheureusement, d'une certaine stabilité. On aurait préféré une baisse mais ce n'est pas le cas, c'est même une légère hausse qui est enregistrée. 3 morts de plus en 2016 par rapport à 2015. 59 contre 56. En revanche, plus inquiétant est le nombre de décédés en deux roues. Il est en augmentation de 23 %. En 2015, il y avait eu 24 tués sur les routes azuréennes, il y en a eu l'année dernière 31. La préfecture n'a pas encore commenté ces chiffres mais analyse tout de même le phénomène. Pour elle, les accidents sont dus à deux facteurs principaux; la non-maîtrise du véhicule et la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Il y a également deux zones accidentogènes bien distinctes, le moyen et haut pays avec des trajets dits loisirs et le bord de mer avec des déplacements domicile-travail.