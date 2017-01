Le nombre de personnes en difficulté a augmenté de 15% au Secours Populaire d'Indre-et-Loire

Le nombre de personnes venues demander de l'aide au Secours Populaire d'Indre-et-Loire a augmenté de 15% ces 6 derniers mois. L'association lance donc un appel aux dons et recherche des bénévoles.

Le nombre de personnes en difficulté qui ont frappé à la porte du Secours Populaire a augmenté d'au moins 15% au cours des 6 derniers mois en Indre et Loire. Un chiffre très inquiétant surtout par cette période de grand froid. Et on retrouve cette situation dans toutes les régions où est implanté le Secours Populaire.

Dans les permanences d'accueil, dans les relais-santé, partout, on a constaté une hausse soudaine des personnes venues demander de l'aide alimentaire et une aide au logement : +50% dans l'Hérault, +30% en Loire-Atlantique.

Le Secours Populaire vient en aide à 20.000 personnes en Indre-et-Loire

Pour faire face, le Secours Populaire de Touraine a besoin de bénévoles et d'argent, et il en appelle aux tourangeaux. L'association vient en aide à 8000 foyers en Indre-et-Loire, soit 20.000 personnes. L'association fonctionne grâce à 1400 bénévoles, dont 800 actifs au quotidien.

Pour aider, l'association, un seul numéro de téléphone : 02 47 38 89 85

L'adresse, c'est 118 Boulevard Tonnelé à Tours.