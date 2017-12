Marlène Schiappa, la secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, est au Mans ce vendredi pour le tour de France de l'égalité, et défendre son projet de loi.

Le Mans, France

Marlène Schiappa, la secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, revient sur son projet de loi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, sur l'augmentation du nombre de plaintes et sur son implication dans la politique en Sarthe.

Des plaintes en augmentation de 30%

"Depuis l'affaire Weinstein et le # balance ton porc, il y a vraiment eu une libération de la parole" nous dit Marlène Schiappa, secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, "les femmes se sentent entendues et commencent à parler. Après, ce qui me frappe, c'est à quel point il y a des femmes très jeunes qui font part de leur expérience de harcèlement de rue, de propos sexistes, ou encore de violences en ligne, de cyber-harcèlement. Depuis ces affaires, il y a eu 30% de plaintes en plus avec des variations entre les zones police et gendarmerie. Il y a eu également une grande recrudescence au niveau des appels au 39.19, le numéro d'appel qui reçoit les appels des femmes de violences et également les témoins".

Pour recevoir ces plaintes, "la formation des professionnels va être renforcée" poursuit Marlène Schiappa, secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, "c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, le 25 novembre dernier. Nous le faisons avec la Miprof, la mission interprofessionnelle de protection des femmes qui a formé par exemple fin novembre des gendarmes, des policiers municipaux mais également des professionnels de santé qui son souvent en première ligne, notamment aux urgences mais pas uniquement. Et quand les femmes ne pourront pas aller à la justice, ce sera la justice qui viendra à elle. Des fonctionnaires de polices peuvent par exemple se rendre dans les hôpitaux et les services d'urgences".

Les municipales au Mans :

ce n'est pas à l'ordre du jour

En ce qui concerne les prochaines municipales, Marlène Schiappa, secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes déclare : "je suis toujours impliquée dans ma ville, je suis toujours conseillère municipales et conseillère communautaire même si j'ai laissé mes délégations". Et à la question de savoir si elle sera tête de liste aux municipales Marlène Schiappa répond : "ce n'est pas du tout à l'ordre du jour".