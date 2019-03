Le nombre de sans-abris continue d'augmenter à Paris

C'est le résultat de la dernière Nuit de la Solidarité, dans la capitale. Entre le 7 et le 8 février, 2.000 bénévoles ont sillonné les rues de Paris pour compter les sans-abris et comprendre leur situation. Le résultat est un chiffre en hausse.

Paris, France

Ils sont 600 de plus que l'an dernier. Les sans-abris à Paris sont de plus en plus nombreux. Les bénévoles de la Nuit de la Solidarité en ont compté 3.641 en février dans les rues de la capitale. Les bénévoles et associations sont partis à leur rencontre, questionnaire à la main, pour comprendre chaque situation. Depuis cet hiver, 24.400 places d'hébergement d'urgence sont disponibles chaque nuit. Mais elles sont toujours occupées. Il manque donc environ 3.000 places à Paris pour répondre aux besoins.

Une hausse sensible dans les 18e et 19e arrondissements

Après avoir épluché les rues et ruelles parisiennes, les bénévoles ont réalisé une cartographie des personnes sans-abris remarquées cette nuit-là. La carte montre une augmentation flagrante dans les 18e (+70%) et 19e (+50%) arrondissements.

"C'est lié à la présence de campements de migrants, explique Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités. Ils devraient être pris en charge dans le dispositif national d'asile, mais ils ne le sont pas." Ces chiffres correspondent également à la fermeture du centre humanitaire à La Chapelle.

Les profils sont très variés. Il y a 88% d'hommes, 12% de femmes. "Avant, c'étaient des grands clochards, remarque Dominique Versini. Maintenant, les sans-abris sont plus jeunes, ont souvent eu des activités professionnelles et se retrouvent à la rue après des accidents de vie."

Les associations notent également la présence de travailleurs pauvres. "Des personnes qui ont des emplois précaires, précise Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité. La caissière de supermarché qui vit dans sa voiture, oui, ça existe."

Les deux tiers des sans-abris parisiens n'appellent jamais le 115

Pour trouver des solutions en urgence, des maraudes sont régulièrement organisées par les associations. Les bénévoles proposent aux personnes de dormir dans un centre d'hébergement, le temps d'une nuit. Mais souvent, le numéro du Samu social est saturé.

"Je déjà composé le numéro, se souvient Dimitri, à la rue depuis quatre ans. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de place, qu'il fallait rappeler. Je l'ai fait quatre ou cinq fois. Et maintenant, j'ai arrêté."

"Il y a 200 personnes, chaque nuit, qu'on ne peut pas héberger" - Eric Pliez , président du Samu social de Paris

Le président du Samu social de Paris le reconnaît : "C'est vrai, on décroche dans 25% des cas. Il faut appeler plusieurs fois pour nous avoir. Et chaque jour, on doit quand même refuser des gens."

La Ville de Paris s'engage à trouver 1.500 nouvelles places d'hébergement d'urgence. La maire Anne Hidalgo demande d'ailleurs à toutes les mairies d'ouvrir une halte de nuit, d'une vingtaine de places. Elle attend également de savoir combien de places d'hébergement hivernales, sur les 3.000 de cette année, seront pérennisées (1.500 pérennisées l'an dernier).

"Il faut régionaliser les places d'hébergement" - Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris

Pour répondre à toutes les demandes, la mairie de Paris et certaines associations souhaiteraient que le Samu social devienne régional. La capitale concentre 30% des places d'hébergement en Ile-de-France. "Il faut un Samu social régional ou métropolitain, estime Dominique Versini. Il n'y a pas d'autre choix pour répondre aux besoins !"

Les associations militent également pour un accompagnement des personnes dans la durée et dès le premier passage en centre d'hébergement. "Moins on aura de gens qui passent de la rue au centre d'hébergement, puis à la rue, moins on aura de sans-abris à Paris", conclut Vanessa Benoit, du Centre d'Action sociale.