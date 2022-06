Le nombre de tentatives de traversées de la Manche explose depuis le début de l'année

L'année 2021 était déjà une année record. L'année 2022 le sera probablement aussi. Lors de ce premier semestre, plus de 20 000 personnes ont tenté d'atteindre les côtes anglaises, ce chiffre a plus que doublé par rapport à la même période l'année dernière.

Le nombre de traversées de la Manche est en pleine explosion. Depuis janvier, les traversées et les tentatives ont bondi de 68 % par rapport à la même période en 2021. Les traversées pour atteindre les côtes anglaises avaient déjà triplé l'année dernière.

20 000 tentatives

D'après le ministère de l'Intérieur, "777 événements de traversées en small boats impliquant 20 132 candidats ont été recensés" entre le 1 janvier dernier et le 13 juin.

Plus de 10 000 personnes ont été interpellées par les autorités françaises. C'est une hausse de 65 % par rapport à la même période en 2021. A noter aussi que 61,39 % des traversées bloquées.

Des associations très sollicitées

Utopia 56 a mis en place un numéro d'urgence pour les exilés en situation d'urgence en mer. A Grande-Synthe, cette ligne n'a jamais été autant utilisée, "on a reçu 45 appels de détresse depuis le début de l'année alors que l'année dernière, on en compte 59 sur toute l'année."

De son côté la SNSM a dû s'adapter. La majeure partie des sauvetages est désormais assurée par l'Abeille Normandie et auparavant l'Abeille Languedoc mais les sauveteurs sont régulièrement mis en danger lors de leurs interventions.

c'est parfois dur de pouvoir faire tenir tous les migrants à bord

"Ils sont _de plus en plus nombreux dans les embarcations_, au moins 40 sur chacune. Ce n'était pas encore le cas en 2021, rapporte Alain Ledaguenel, patron de la snsm de Dunkerque. Nous devons être 7 à 10 sauveteurs sur nos vedettes de 17 mètres de long maintenant et c'est parfois dur de pouvoir faire tenir tous les migrants à bord."

En 2021, 28 000 personnes ont atteint les côtes anglaises et 52 000 ont tenté la traversée.