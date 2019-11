Le nombre de travailleurs handicapés au chômage augmente en Vaucluse

Plus de 5000 travailleurs handicapés étaient inscrits au Pôle emploi en 2018 en Vaucluse.

Vaucluse, France

C'est la 23e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 18 au 22 novembre. À cette occasion, cinq manifestations sont prévues en Vaucluse. L'objectif ? Faire changer la conception du handicap en entreprise. Les derniers chiffres de Pôle emploi révèlent que 5617 personnes en situation de handicap étaient inscrites au 31 décembre 2018, un chiffre en augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente alors que globalement le chômage diminue dans le département.

"Dans le cadre de cette semaine spécifique nous les mettons en relation avec des employeurs potentiels, explique Patricia Diallo-Rougier, chargée de partenariat à la direction territoriale de Pôle emploi. Le plus difficile c'est de créer "ce pont" entre l'entreprise et le demandeur d'emploi, d'abattre les représentations et peurs de chacun."

L'Association des paralysés de France (APF) elle mise sur un casque de réalité virtuelle pour faire bouger les lignes. "Ce casque permet de se glisser dans la peau d'un malvoyant ou d'une personne en fauteuil roulant", détaille Michel Garcia de l'APF en Vaucluse. Il sera mis à disposition des entreprises vauclusienne sur demande, à partir du 26 novembre.

L'intégralité du programme de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est consultable sur www.vaucluse.gouv.fr