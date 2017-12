Le Mans, France

La mise en place nouvelles lignes de bus propres au Mans reportée

L'agglomération signe ce jeudi soir en conseil une nouvelle délégation de service public avec la Sétram; le projet de nouvelles lignes comme la T3 à haut niveau de services est reporté a annoncé le maire Jean-Claude Boulard. Pour Samuel Guy, vice-président à le Mans métropole, chargé du développement durable, ce n'est pas une marche arrière : "ces lignes seront mises en œuvre durant la nouvelle délégation avec la Sétram qui va durer sept ans. Elles seront mises progressivement pour avoir le temps de préparer, parce que ça nécessite de nombreuses études quand on insert une nouvelle ligne de bus. Il ne faut pas faire les choses de manière précipitée. Je suis partisan de la solution raisonnable, ça ne sert à rien de prendre des engagements et de ne pas être sur de les tenir.

Il n'y aura plus d'attente pour avoir un vélo électrique de la Sétram

"Il va y avoir le doublement du nombre de vélos électriques de la Sétram" poursuit Samuel Guy, vice-président à le Mans métropole, chargé du développement durable. "Il y en a environ 500 aujourd'hui et on va passer très rapidement à plus de 1.000 pour qu'il n'y ait plus de liste d'attente et que les gens qui demandent un vélo l'obtienne dans un délai de moins d'un mois (aujourd'hui, il y a plus d'un an d'attente). Le but, c'est que ce renouvellement soit fait régulièrement et non pas une fois par an. Il faut acheter les vélos tous les mois si il faut pour purger cette liste d'attente".