Le Nord-Creuse tente d'attirer des soignants avec une vidéo

Dans le nord du département l'association "MarcheProSanté" publie un petit film pour tenter de faire venir des médecins dans les anciens cantons de Genouillac, Bonnat et Châtelus-Malvaleix. Ils cherchent notamment des généralistes, des kinés et un dentiste.

Après la commune d'Ajain il y a 6 mois, c'est maintenant l'association "MarcheProSanté", qui vient de réaliser une vidéo pour convaincre des soignants de s'installer dans notre département. Cette association veut assurer la pérennité de la couverture médicale sur les anciens cantons de Genouillac, Bonnat et Châtelus-Malvaleix.

Actuellement, quarante professionnels de santé travaillent sur ce secteur (généralistes, pharmaciens, kinés, infirmières, aides-soignantes etc.), mais certains sont proches de la retraite, et il faut trouver des successeurs.

Le petit film de l'association "MarcheProSanté" a été réalisé par l'association "Déclic" à La Cellette. Il est déjà visible sur internet. Il sera également diffusé dans les facultés de médecine et auprès des associations d'étudiants kinés et dentistes.

Sur ce secteur, les soignants travaillent en réseau

Pour attirer de jeunes praticiens, la vidéo met en avant l'organisation des soignants des 22 communes du territoire de Genouillac/Bonnat/Châtelus. Tous les professionnels de santé travaillent de manière coordonnée.

Généralistes, pharmaciens, kinés, infirmières à domiciles... Ils utilisent tous l'application Paaco-globule, un outil numérique très utile d'après Angela Chabroullet, directrice du SSIAD de Genouillac et secrétaire de l'association : " On a des dossiers-patients partagés entre professionnels de santé. Même si on n'est pas sous le même toit, on peut communiquer au quotidien et à l'instant T sur les patients que l'on accompagne à domicile", explique-t-elle.

Ce logiciel permet un travail plus convivial. Ces échanges entre praticiens améliorent aussi la prise en charge du patient.

Cette organisation fait partie des atouts qui ont amené le Docteur Sylanda Laurent à s'installer sur la commune de Genouillac, il y a un an et demi :

En tant que jeune médecin, on ne pense plus l'exercice libéral rural seul

La jeune femme assure ne s'être jamais sentie isolée depuis son installation, "dans l'association si quelqu'un a besoin d'aide, on n'hésite pas. C'est quelque chose qui se perd dans d'autres structures", regrette-t-elle.

Des infirmières formées pour décharger les médecins

L'association a aussi favorisé l'arrivée en stage d'une infirmière "en pratique avancée". Armelle Aumaréchal termine actuellement la formation qui lui permettra de décharger les généralistes de certains actes, liées aux maladies chroniques stabilisées, comme le diabète: "Je pourrai faire les renouvellements d'ordonnances de médicaments par exemple, ou encore prescrire les bilans de sang", indique-t-elle.

Sa présence devrait permettre de désengorger un peu les salles d'attente des généralistes du territoire.

Depuis un an, une infirmière "Asalee" se charge aussi des visites liées à la prévention. "Je peux avoir trois-quarts d'heure voire une heure à accorder au patient, explique Elodie Descout, c'est intéressant car on a le temps de parler avec lui et ça décharge le médecin", confirme-t-elle.

La vidéo évoque toutes ces initiatives qui doivent assurer aux nouveaux praticiens, une meilleure qualité de vie au travail. Le président de l'association "MarcheProSanté", René Nicolas, propose par ailleurs à tous les soignants intéressés de les accueillir sur un weekend pour leur faire découvrir le territoire.