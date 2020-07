Le Nord de la Moselle dénonce "l'oubli" de l'hôpital de Thionville dans l'hommage de la patrouille de France

Une vingtaine de maires et de présidents de com-com du Thionvillois, de la Vallée de la Fensch et du Bouzonvillois protestent contre "l'oubli" de l'hôpital Bel-Air de Thionville dans l'hommage de la patrouille de France aux soignants, qui survolera Metz, Sarreguemines et Forbach.

Les avions de la patrouille de France qui survolent "tous" les principaux hôpitaux du Grand-Est pour rendre hommage au personnel soignant, l'idée est belle, l'hommage est fort. Mais il fait aussi des déçus. Alors que les avions de l'armée de l'air doivent effectuer un survol en forme d'hommage jeudi 16 et vendredi 17 juillet au-dessus de quinze hôpitaux de la grande région, les maires du nord de la Moselle dénoncent dans un communiqué commun un oubli : l'hôpital de Thionville.

Le deuxième site sanitaire de Moselle "oublié" ?

"Nous déplorons que soit oublié le site de Bel-Air, situé au coeur de Thionville, deuxième site sanitaire de Moselle, fortement impliqué dans la gestion de l'urgence sanitaire", déplorent les 18 signataires, parmi lesquels les maires de Thionville, Yutz, Terville, Fontoy, Manon, Basse-Ham, ou encore les présidents des communautés de communes du Bouzonvillois, de Cattenom, du Val de Fensch, du Val d'Alzette et de l'Arc Mosellan.

J'ai eu le leader de la patrouille de France au téléphone. C'est lui qui m'a appelé, mais je comprends bien qu'il n'y est absolument pour rien, ils suivent un plan de vol

Le maire de Thionville, Pierre Cuny, trouve "un peu dommage" cet oubli : "A partir du moment où on suvole Sarreguemines, Forbach et Metz, je trouve un peu dommage que le deuxième établissement sanitaire de Moselle ne soit même pas mentionné ou signalé dans cet hommage qui par ailleurs est un très bel hommage. J'aurais simplement aimé que dans le plan de vol mentionne que l'hôpital de Metz est bien le CHR de Metz-Thionville, et que c'est un hôpital qui marche sur deux pieds. Les soignants travaillent à la fois à Metz et à Thionville".

Le leader de la patrouille de France a appelé le maire de Thionville

Pierre Cuny assure à France Bleu Lorraine qu'il n'en veut pas à la patrouille de France : "J'ai eu le leader de la patrouille de France au téléphone. C'est lui qui m'a appelé, mais je comprends bien qu'il n'y est absolument pour rien, ils suivent un plan de vol. Il y a des questions d'approvisionnement en kérosène, je ne rentre pas dans ces questions là. D'ailleurs moi on me dit que ce n'est pas la Patrouille qui a décidé, "on" leur a donné des hôpitaux à survoler, je ne veux pas savoir qui, je voulais simplement souligner que le seul centre covid de Moselle a été installé à Thionville, et nous ne pouvons pas être les parents pauvres de ces commémorations".