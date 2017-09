Le nord Franche-Comté noyé dans la nouvelle grande région?

Alors que le premier congrès des régions se tient cette semaine, France Bleu Belfort Montbéliard revient sur la fusion des régions Franche-Comté et Bourgogne effective depuis janvier 2016 et cette question : comment le nord Franche-Comté se défend il dans cette grande région?

La région Bourgogne Franche-Comté a fait bouger les lignes selon Francis Cottet, conseiller régional délégué à l’économie sociale et solidaire, et élu sur la liste de Belfort. Il rappelle, qu'au sein de l'assemblée du Conseil Régional, sur les cent élus seuls 4 d'entre eux sont originaires du Territoire de Belfort, majorité et opposition confondus. "On a deux grosses locomotives que sont Dijon et Besançon, et nous comment existe-on dans tout cela? (...) Il faut montrer qu'on est présent. Il y a eu par exemple le dossier des théâtres du Granit à Belfort, et de Ma Scène à Montbéliard. On était tous d'accord qu'il fallait une direction unique, mais il a fallu qu'on soit vigilants à ce que direction unique ne rime pas avec baisse de subventions".

Le nord Franche-Comté riche économiquement et géographiquement

En revanche selon Pascal Berion, enseignant au département de géographie, à l'université de Besançon "on retrouve de vieux démons qu'on entendait quand Besançon était capitale régionale et où l'on disait que tout se passait à Besançon, et rien dans le nord Franche-Comté". Car selon l'universitaire, le territoire arrive à exister en dehors de la grande région : "le nord Franche Comté pèse économiquement avec des groupes comme PSA et Alstom, il pèse démographiquement et géographiquement quand on voit la proximité avec l'Allemagne et la Suisse".