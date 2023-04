Le Nord Franche-Comté se prépare face aux risques d'inondations liés au changement climatique

16% des habitants du pays de Montbéliard et 9% des Terrifortains pourraient aujourd'hui être touchés par une crue, selon les chiffres de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Des chiffres qui augmenteront face au dérèglement climatique et aux inondations qu'il pourrait engendrer. Pour réfléchir à des solutions, un séminaire régional réunissant élus, communautés des communes et services de l'Etat était organisé ce mardi 25 avril à Delle, dans le Territoire de Belfort.

ⓘ Publicité

Depuis 2002, les collectivités mettent en place des programmes de prévention des inondations (PAPI) pour gérer les risques et prévenir les conséquences sur les habitants. L'aire urbaine Belfort-Montbéliard est en train de réaliser la sienne. Elle concerne les bassins versant de l'Allan et de la Savoureuse. "Il faut maintenant faire de la prévention auprès du grand public, faire prendre conscience du risque, estime Olivier Chappaz, le directeur adjoint de la Direction départementale des territoires dans le Territoire de Belfort. Ce ne sera plus des cours d'eau qui débordent comme on les connait aujourd'hui. On pourra avoir des glissements de terrains, des coulées de boues, des évènements plus violents et soudains".

Des solutions pour faire face à un phénomène nouveau : le ruissellement pluvial

Des scénarios qui pourraient être amplifiés par un phénomène nouveau et redouté : le ruissellement pluvial. Lors de violents orages, une grande quantité d'eau pourrait s'accumuler par endroits sans que le sol ne puisse la retenir. Les réseaux d'évacuations seraient alors saturés. Les débordements pourraient ainsi noyer les rues de certaines villes. Dans les zones rurales, les inondations par ruissellement pourraient se transformer en coulée de boue.

Plusieurs solutions sont envisagées, à commencer par un travail sur la rétention naturelle de l'eau. "Les zones humides sont comme des éponges. Il faut leur redonner un rôle de rétention et de filtration de l'eau", explique Philippe Menegain, le responsable de la cellule prévention des risques à la Direction départementale des territoires de la Haute-Saône. Concrètement : créer par exemple des bandes d'herbes entre les parcelles agricoles pour retenir l'eau. Autre solution envisagée : construire des bassins de rétention. Des solutions qui ont un coût que les communes espèrent ne pas être seules à supporter.