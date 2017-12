L'INSEE a publié ce mercredi ses derniers chiffres de recensement de la population française. Avec 6 millions d'habitants, les Hauts-de-France sont sur le podium des régions les plus peuplées. Et c'est le Nord, où vivent 2,6 millions de personnes, qui est le plus grand département du pays.

Nous sommes actuellement 66 millions, ou plus précisément, 6 009 976 habitants en France (hors Mayotte). C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres de recensement de population de l'INSEE. Des chiffres qui datent de janvier 2015 et qui ont été rendus publics ce mercredi.

Les Hauts-de-France restent la troisième région la plus peuplée du pays. Avec un peu plus de 6 millions d'habitants (6 009 976), notre région est donc sur le podium, derrière l'Ille-de-France (12 millions) et l'Auvergne-Rhône Alpes (7,8 millions).

Voici le détail pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Le Nord, numéro un des départements français

Avec 2 605 238 habitants, le Nord est le département le plus peuplé de l'Hexagone. Entre 2010 et 2015, il gagne 28 468 administrés. Et sans surprise, c'est la ville de Lille qui reste la plus peuplée, avec 232 741 habitants soit 5181 de plus que 5 ans auparavant.

Juste derrière, il y a Tourcoing, qui a bien grossi puisqu'elle dépasse désormais sa voisine Roubaix, en troisième position. Les deux communes sont au coude à coude, avec chacune plus de 96 000 administrés et 732 habitants qui les séparent.

Ensuite on retrouve Dunkerque, presque 89 000 habitants, Villeneuve-d'Ascq avec 62 000 personnes, Valenciennes avec 44 000 habitants et Wattrelos. Cette ville de la métropole Lilloise comptabilise 41 264 âmes, soit a peu près autant que des villes comme Bastia, Chartres ou Bourg-en-Bresse. Vient après, Douai. C'est la grande ville qui perd le plus d'habitants : 2208 de moins au total.

Enfin, les trois communes les moins peuplées sont Moustier-en-Fagne, à la frontière belge avec 61 habitants. Choisies, dans l'Avesnois, et ses 54 habitants. Et en dernière position, Dehéries, dans le Cambrésis, qui compte 41 âmes.

Dans le Pas-de-Calais, l’hémorragie de Lens

En ce qui concerne le département du Pas-de-Calais, on compte désormais 1 472 648 habitants, soit une augmentation de 11 261 habitants par rapport à 2010. Et en tête de classement, on retrouve Calais et ses 75 961 habitants. La ville portuaire qui gagne 2325 administrés.

Ensuite il y a Boulogne-sur-Mer avec 42 366 personnes et Arras, 40 721 habitants, deux communes dont la population baisse légèrement : respectivement 700 et 900 habitants de moins.

A la quatrième position, on trouve Lens, 30 413 administrés en 2015, contre plus de 35 000 cinq ans auparavant. C'est la grande ville du Pas-de-Calais qui subit la plus grosse hémorragie. Vient après Hénin-Beaumont, avec une population relativement stable de 26 379 habitants, Béthune, 24 995 habitants, stable aussi. Et Bruay-la-Buissière, qui perd presque 1300 personnes et totalise désormais 22 119 âmes.

Les trois villes les moins peuplées se trouvent dans le Ternois. La palme revient cette année encore aux 16 canteleusiens et canteleusiennes. Ils sont trois de plus qu'à Guinecourt, et dix de plus qu'à Neulette.