Saint-Léonard-des-Bois, France

Cette année, le tour de France fait un crochet par la Sarthe. Les coureurs de la grande boucle passeront ce vendredi 13 juillet dans le Nord du département. Lors de la 7ème étape Fougère Chartres (231 km, la plus longue du Tour), Ils vont parcourir 40 kilomètres et traverser 9 communes et lieux-dits (Saint-Léonard-des-bois, Moulins-le-Carbonnel, Saint Paterne, Houssemaine, Les Brosses, Le Buisson, Neufchâtel-en-Saosnois, Saint Longis et Mamers)

A Saint-Léonard, capitale des Alpes Mancelles, où les coureurs devraient passer vers 14h30, une cinquantaine de bénévoles s'activent pour l'événement. Il faut installer barrières, drapeaux et décorations comme ce vélo géant à l'entrée du bourg.

Un vélo géant à l'entrée du bourg de Saint Léonard des Bois © Radio France - Julien JEAN

Il y aura une pyramide de vélo et une montgolfière sur la base de loisirs. Enfin dans un champs de blé, les habitants ont écrit "La Sarthe - Les Alpes Mancelles" avec des lettres de 20 mètres de haut dans l'espoir d'être filmé par les caméras hélicoptères du Tour de France. Les commerçants du village proposeront aussi des animations dans le centre bourg.

A Neufchâtel en Saosnois, une autre pyramide de vélos, prêtée par le musée du vélo de Villeneuve-en-Perseigne, a été dressée.

La pyramide des vélos de Neufchâtel-en-Saosnois © Radio France - Julien JEAN

Des écrans géants

A l'initiative du Conseil départemental, des écrans géants seront installés à Saint-Léonard-des-Bois, Saint Paterne et Mamers. "Le peloton passera en 30 secondes mais on pourra vivre comme cela l'étape de bout en bout dans les entrées et sorties du département" explique Frédéric Beauchef, le maire de Mamers et vice président du Conseil départemental.

Par ailleurs, 20 agents du département sont mobilisés depuis 15 jours pour nettoyer les routes et faucher les bas-côtés. Ils doivent également installer 90 panneaux de signalisation.

Le Nord Sarthe sera coupé d'Ouest en Est de 10h à 17h © Radio France - Julien JEAN

Le jour de l'étape, 35 agents devront sécuriser l'axe en installant des ballots de paille et en bloquant 14 carrefours. Coût du dispositif tour de France : 21 000 € auxquels il faut ajouter 48 000 € de réfections de chaussée.