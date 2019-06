Le Nord Vienne va enfin disposer d'un crématorium

Antran, France

Des crématoriums, il n'en existe que deux dans le secteur. A Tours et Poitiers. Tous deux avaient du mal à répondre aux besoins. Conséquence pour les familles en deuil des délais long, de six jours voire plus. D'où la volonté du maire d'Antran d'en faire construire un sur la zone industrielle René Monory. Un appel à projet a été lancé et c'est Anne Blanchard qui l'a emporté. Cette professionnelle des pompes funèbres a donc fait bâtir un outil à la fois sobre et fonctionnel. Un investissement d'un million 700 mille euros dont plus d'un quart pour le four. Celui-ci répond aux dernières normes environnementales avec un système de filtrage qui évite toute émanation de fumée à l'extérieur. Le crématorium du châtelleraudais sera officiellement ouvert le 12 juin.