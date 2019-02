Le Nordiste Décathlon "assume" la future commercialisation d'un "hijab de sport"

Villeneuve-d'Ascq, France

Décathlon est au cœur d'une polémique pour l'un de ses nouveaux produits. Le groupe nordiste, basé à Villeneuve-d'Ascq près de Lille, envisage de vendre en France, et partout dans le monde, un "hijab de sport" déjà commercialisé depuis peu au Maroc, pour les femmes qui pratiquent la course à pied. Il s'agit d'un couvre tête qui - précision importante - laisse le visage libre et visible.

Depuis lundi, cette annonce suscite beaucoup de critiques à l'égard du géant de l'accessoire de sport. "J'aurais préféré qu'une marque française ne promeuve pas le voile" a par exemple estimé sur RTL la ministre de la santé Agnès Buzyn, tout en précisant qu'un tel produit "n'était pas interdit par la loi".

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan a lui appelé au boycott de ce "hijab" sur twitter :

Le sport libère, le voile asservit ! #Décathlon doit retirer son "#hijab de running !"



J’appelle au boycott. J’ai 2 filles et je n’ai pas envie qu’elles vivent dans un pays qui régresse comme en Arabie Saoudite.»



Signez la pétition #NonAuHijab

👉 https://t.co/f8b4l8ek8qpic.twitter.com/9zL5xT2bUa — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) February 26, 2019

"Je ne ferai plus confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs" a déclaré de son côté la porte-parole de LREM Aurore Bergé.

"Un engagement sociétal"

Mais Décathlon défend fermement son choix. "Nous assumons complètement le choix de rendre le sport accessible pour toutes les femmes dans le monde, a indiqué à l'AFP Xavier Rivoire, responsable de la communication externe de Decathlon United. C'est presque un engagement sociétal, si cela permet à des coureuses de pratiquer la course à pied, nous l'assumons avec sérénité."

Face au flot d'insultes sur les réseaux, le groupe a même du appeler au calme et au respect de ses équipes :

Mais il est temps d’appeler au calme et à la mesure sur le sujet : les insultes et les menaces verbales ou physiques n’ont pas lieu d’être. On vous demande de conserver une forme respectueuse dans vos échanges avec nos équipes.

Merci d'avance ! — Decathlon (@Decathlon) February 26, 2019

Cet accessoire devraient être prochainement disponible "dans tous les magasins Décathlon qui en feront la demande". On ignore pour l'heure à quel prix ce "hijab" sera vendu.

L'équipementier sportif Nike commercialise déjà un "hijab pour femme", en noir, gris ou blanc, au prix de 30 euros.