Le nouveau centre de secours de l'agglomération caennaise sera bien implanté à Bretteville-sur-Odon

Le changement de lieu était dans l'air depuis quelques mois, il est désormais acté. Xavier Charles, vice-président du Département du Calvados et président du SDIS : "Nous avions envisagé de construire un troisième centre de secours sur l'agglomération caennaise à proximité du Zénith et derrière le nouveau Palais des sports. Le projet a connu quelques quelques difficultés, notamment au niveau budgétaire, avec un gros dépassement de l'enveloppe. Et suite à cette consultation d'entreprises, on a réinterrogé le projet quant à sa pertinence et surtout son dimensionnement puisqu'il apparaissait que placé à cet endroit là, la troisième caserne ne couvrait pas bien la partie sud ouest de l'opération caennaise qui est un des objectifs fixés par la préfecture et que, d'autre part, le terrain de 4000 mètres carrés ne permettait aucune évolution du centre de secours.. Avec ces deux contraintes on a demandé à Caen la Mer si un autre terrain plus à l'ouest était disponible. Et c'est comme ça que la proposition est arrivée sur le terrain de l'ancien 18ᵉ RT quartier Koenig."

La nouvelle caserne devrait ouvrir en 2026 au plus tard

L'opposition regrette que 180 000 euros aient été dépensés pour des études qui auraient pu être évitées. Xavier Charles répond : " c'est toujours facile d'évoquer le sujet après coup. Ces mêmes interlocuteurs se sont battus pour que le centre de secours soit sur la ville de Caen.. Soit on continuait sur le projet du Zénith pour ne pas perdre les 180 000 euros et on était sûrs de faire un bâtiment de 2 millions et demi d'euros et qui ne serait pas pertinent opérationnellement. Et ça pour une décision qui dure 50 60 ans.. Ou alors on essaie de partir sur un projet plus pertinent dans l'intérêt des victimes. Voilà le sujet."

Pour le syndicat autonome des pompiers du Calvados, ce nouveau emplacement est cohérent avec les besoins des sapeurs-pompiers : "Au niveau de la sortie des camions c'est beaucoup plus simple, ici à Breteville. En termes de distance, on gagne du temps pour aider les communes à l'ouest de Caen ", explique Julien Guicherd, président du syndicat. Pour autant, les pompiers tiennent à préciser que le temps et l'argent dépensés pour le premier projet sont des pertes inutiles : " Ce fut beaucoup trop long, ça a trainé, et puis il y a eu au moins 200.000 euros de dépenses pour rien..." ajoute Julien Guicherd.

Place maintenant à la phase de recrutement d'un maître d'oeuvre avant l'élaboration du permis de construire. Viendra ensuite l'appel d'offres. Des procédures qui prendront plusieurs mois. Si les délais sont respectés, la nouvelle caserne ouvrira d'ici deux à trois ans.