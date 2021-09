Le nouveau centre de vaccination de Dijon fait le plein pour son ouverture

Adieu le Zénith, bonjour le campus de l'université de Bourgogne. Le vaccinodrome de Dijon se trouve désormais au milieu de la fac. On peut y accéder facilement par le tram, et il restera ouvert "encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois." On vous dévoile les coulisses.

Après le Zénith de Dijon, la campagne de vaccination en Côte-d'Or investit une nouvelle salle culturelle. Il s'agit du "Multiplex" un grand bâtiment situé sur le campus de Dijon, tout proche du terminus du tram.

"Tout le monde a bien compris le changement de lieu. Pour cette première journée, nous avons 320 inscrits pour une injection" se félicite Laura Farget, chargée de coordonner les équipes de soignants et de pompiers de ce vaccinodrome. "Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h. On peut venir spontanément ou bien prendre rendez vous sur le site Doctolib. Chaque jour, nous avons une équipe de 20 personnes, soignants, étudiants en santé ou pompiers qui peuvent vacciner."

L'accueil reste assuré par les militaires de l'Opération Résilience. Ce sont eux qui remplissent les fiches d'inscriptions et guident les personnes venues se faire vacciner.

Camille se résoud à se faire vacciner pour décrocher son pass sanitaire © Radio France - Olivier Estran

"Je franchis le pas aujourd'hui pour décrocher mon pass sanitaire et ne plus rester bloquée sans rien faire" confie Camille. La jeune femme vient de terminer ses études de géologie. Elle n'est pas convaincue par le vaccin "Je n'avais pas envie de le faire à la base, même si c'est mieux pour tout le monde, mais cette question du pass sanitaire, c'est honteux. Oui je me sens contrainte d'en passer par là."

La vaccination ne prend que quelques secondes, on reste ensuite 15 minutes en observation © Radio France - Olivier Estran

"J'en ai besoin pour mon travail

Venir se faire vacciner parce qu'on a plus vraiment le choix. C'est ce que disent la plupart des personnes rencontrées ce lundi 6 septembre, jour d'ouverture de ce nouveau centre. "On travaille dans un laboratoire d'analyses médicales" confient Floriane et Fabien "et notre employeur réclame ce pass sanitaire." "Je n'avais pas souhaité être vaccinée parce que j'étais enceinte" explique Floriane "et moi parce que j'ai des soucis d'asthme" complète Fabien, "mais là on a plus le choix."

L salle du Multiplex, à Dijon © Radio France - Olivier Estran

"Moi je suis boulanger, en contact avec des clients et des fournisseurs, je suis donc obligé de me faire vacciner" regrette Laurent. "Je voulais attendre le vaccin français et ne pas recevoir une solution faite à l'arrache". Le vaccin administré ce jour est celui mis au point par Pfizer.

Un centre qui restera ouvert plusieurs mois

Ces réticences font sourire Micheline, 91 ans qui vient recevoir sa 3° dose de bon cœur. "Moi, je n'ai aucune peur , et je ne comprends pas ces arguments. Il faut se protéger et protéger les autres. Et on nous donne les moyens de le faire."

"Aujourd'hui 70% des habitants de la Côte-d'Or ont un schéma vaccinal complet" se félicite la préfecture. "Et 84% de la population cible, c'est à dire les plus de 12 ans a déjà reçu au moins une injection. Ce centre de vaccination ouvert à tous restera là encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois s'il le faut. Il n'y a pas de limites dans le temps pour l'instant."

La salle du Multiplex est signalée par une tente blanche et des drapeaux © Radio France - Olivier Estran

Il est conseillé de venir au Multiplex de la fac par la ligne T1 du Tram. Ce centre de vaccination permanent n'est pas le seul. Il en existe un autre à la Toison d'Or à Dijon et un nouveau point de vaccination doit ouvrir ce mercredi à la galerie commerciale "Les Portes du Sud" à Chenôve.