Le nouveau CHU de Rennes sur les rails

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Certes, l'État et la Ministre de la santé, n'ont pas encore donné leur feu vert final au projet, mais selon Carole Gandon, candidate LREM à la mairie de Rennes, l'état accorde d'ores et déjà "une subvention de plusieurs millions d'euros", pour bâtir ce nouveau Centre Hospitalier Universitaire à Rennes.

Regrouper l'ensemble des activités à Pontchaillou

Ce projet de 535 millions d'euros, annoncé en janvier 2017 par la maire de Rennes Nathalie Appéré, a pour objectif de regrouper sur le CHU de Pontchaillou, l'ensemble des activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. Aujourd'hui, ces activités sont éclatées sur 5 sites, ce qui est trop contraignant, selon les professionnels de santé. Ainsi, chaque jour, une trentaine de patients sont transportés en ambulance entre le CHU et l'Hôpital Sud.

40 blocs opératoires et une douzaine de salles d'interventions

Un nouveau bâtiment d'hospitalisation doit donc être construit. Celui des urgences et de réanimation sera restructuré. Il est également prévu de contruire un nouveau pôle femme-mère-enfant et donc l'activité pédiatrique et gynéco-obstétrique de l'Hôpital Sud devra migrer vers Pontchaillou. Des élus rennais et des riverains avaient lancé une pétition pour contester ce transfert, estimant qu'ils allaient perdre la proximité de l'Hôpital Sud, qui a connu un plan de rénovation de 52 millions d'euros, il y a à peine 10 ans. Autre changement prévu, la restructuration de l'actuel centre cardio-pneumologique.

Au final, ce nouveau CHU comptera 40 blocs opératoires et une douzaine de salles d'interventions, contre 10 blocs actuellement.

Le projet devrait voir le jour d'ici à 2027.