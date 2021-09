Le nouveau club de jazz stéphanois "Le Solar" lance sa saison et veut faire swinguer la ville

C'est une première à Saint-Etienne, le club de jazz "Le Solar" a pris ses quartiers dans l'ancienne Comédie de Saint-Etienne, devenue la Comète, un lieu de création culturelle dans le quartier Tarentaize. Le Solar lance sa première saison ce week-end !

Un lieu ouvert à tous, loin de l'image élitiste du jazz

Cela faisait des années que l'association Gaga Jazz travaillait sur ce projet, désormais concrétisé ! La ville de Saint-Etienne dispose désormais d'une scène de jazz, pouvant accueillir des artistes locaux, nationaux et internationaux. Le tout dans un décor chargé d'histoire, au-dessus de la scène du Solar, on retrouve les moulures et les balcons, héritages de l'ancienne Comédie. Pour autant, il n'y a rien de pompeux au Solar, bien au contraire ! "On veut que ce soit un lieu ouvert à tous et convivial et on est fier de faire ça dans ce quartier" souligne le directeur, Alexis Burlot.

Le président Ludovic Murat et Alexis Burlot, le directeur du Solar. © Radio France - Lauriane Havard

Au Solar, on peut venir y manger le midi et revenir le soir pour boire un verre en écoutant de la musique. "L'idée c'est de montrer qu'il n'y a rien d'élitiste dans tout ça et à travers cette musique, qui est à l'origine populaire !" rappelle Ludovic Murat, président du Solar et directeur du département Jazz au conservatoire de Saint-Etienne. Cette scène était très attendue par les musiciens et les artistes locaux, qui n'avaient jusqu'à présent aucun port d'attache dédié au jazz. Pour se familiariser avec Le Solar, des jam sessions sont organisées tous les lundis et l'entrée est libre. Le premier concert ce samedi soir, avec la venue du jazzman Laurent de Wilde, est déjà complet !