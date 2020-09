Le nouveau commandant de gendarmerie de Côte-d'Or mobilisé sur la lutte contre le coronavirus

Il "découvre chaque jour avec plaisir notre merveilleuse région". Edouard Hubscher, le nouveau commandant de la gendarmerie de Côte-d'Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté évoque en premier lieu la lutte contre le coronavirus.

"Nous sommes fortement mobilisés sur cette épidémie, et nous continuons de l'être puisque notre mission est de protéger l'ensemble de la population. Mission que nous poursuivons en faisant respecter le port du masque et les gestes barrières."

Mutilations de chevaux : Dix enquêtes en cours dans la région

Depuis plusieurs semaines, d'importants moyens sont également mis en place pour retrouver les coupables de mutilations sur des chevaux. "Tous les jours plus d'une centaine de gendarmes effectuent des investigations sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, et évidemment des missions de prévention et de surveillance au profit des centres équestres et des élevages de chevaux."

153 enquêtes sont en cours dans le pays, un peu plus d'une dizaine sur la bourgogne-Franche-Comté, dont trois en Côte-d'Or, précise le général, qui renouvelle son message de vigilance aux propriétaires de chevaux : "il faut nous informer de tout signalement qu'ils peuvent considérer comme suspect. il y a forcément des repérages au préalable de la part des auteurs. Et surtout qu'ils n'interviennent pas. Qu'ils fassent le 17, notre réaction sera immédiate."

L'insécurité, un sentiment bien réel

Mobilisation générale enfin pour lutter contre ce phénomène d'insécurité, thématique dont le gouvernement veut absolument s'emparer d'ici la fin de l'année.

"Il n'y a pas d'augmentation sensible mais un sentiment d'insécurité qui demeure très fort en Côte-d'Or. Le gouvernement et l'ensemble des forces de sécurité sont entièrement mobilisés pour y répondre, par une présence plus forte, j'y veille tout particulièrement pour les soldats de la gendarmerie."