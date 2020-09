Le nouveau commandant de la force d'action navale réserve sa première visite à Cherbourg

Depuis le 1er août, les 12.000 marins de la force d'action navale, dont 180 sont basés à Cherbourg, ont un nouveau commandant. Xavier Baudouard a réservé sa première visite officielle à la base navale de Cherbourg ce lundi 21 septembre 2020.

La force d'action navale est l'une des quatre composantes de la marine avec l'aéronautique navale, les forces sous-marines et les fusiliers marins et commandos. L'État-major est basé à Toulon, avec des antennes à Brest et Cherbourg. "Ces 180 marins, ce sont 130 embarqués, 7 personnes de l'État-major et 43 personnes pour le groupement de plongeurs-démineurs", précise Xavier Baudouard.

Doublement des équipages

Le commandant de la force d'action navale en a profité pour faire le point sur le projet de doublement des équipages. Depuis l'an dernier, deux patrouilleurs de service public (PSP), le Flamant et le Cormoran, sont dotés d'équipage A et B qui font des rotations. D'ici l'été prochain, ce sera aussi le cas du troisième patrouilleur, le Pluvier.

"Les premiers enseignements arrivent et sont très positifs : cela permet de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée" explique le vice-amiral. "Les marins ont maintenant une période de prise en charge du bateau de quatre mois où ils savent qu'ils doivent être prêt à tout moment, et une période de préparation de quatre mois où ils passent les nuits à la maison et peuvent prévoir des activités."

Cette organisation leur permet d'effectuer 50 jours en mer en plus par bateau, dont 20% pour l'entraînement et 80% pour les missions opérationnelles. Avec cette nouvelle activité, il faudra maintenir en bon état les trois patrouilleurs vieillissants. Comme dans les autres bases, ils doivent être renouvelés en 2025.

"A ce stade, on sait déjà que les premiers patrouilleurs n'arriveront pas à Cherbourg, ce sera peut-être un peu plus tard. Ils seront d'abord répartis entre Toulon et Brest", poursuit Xavier Baudouard.

"Les finances sont là"

Il a tenu à rassurer sur ces projets : "Pendant trois ans, je me suis occupé des finances des armées, j'ai préparé la loi de programmation militaire, j'ai vu que les finances étaient là. Les programmes sont lancés : tous les nouveaux bateaux arrivent." Le Vulcain, le bâtiment-base des plongeurs-démineurs doit aussi être remplacé "vers la fin de la décennie."

Le vice-amiral est aussi un fin connaisseur des plans hébergement et famille, lancés par le ministère des Armées pour améliorer les conditions de vie des marins. "On leur donne des garantis sur le suivi de leur famille quand ils partent en mer, pour pouvoir les aider quand il y a un soucis", explique-t-il. "Il n'y a pas pire qu'un marin qui a l'esprit embarrassé car il s'inquiète pour sa famille."

Après sa découverte de Cherbourg, le nouveau commandant de la force d'action navale est attendu ce mardi à Brest.