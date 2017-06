Le nouveau logo du Nîmes Olympique ne va pas vivre longtemps

Face à la contestation des supporters du Nîmes Olympique, le club fait marche arrière et propose une consultation pour un nouveau logo qui sera utilisé pour la saison 2018-2019.

Le croco orné d'une couronne de lauriers avec un ballon dans la gueule, c'est (presque) du passé. Le Nîmes Olympique aura un nouveau logo, le club accepte de l'abandonner.

Un retour en arrière après une vive contestation. Il y a deux semaines, quand le club a dévoilé à la surprise générale le nouveau blason, les supporters sont montés au créneau pour critiquer le logo mais aussi la méthode. Les supporters des crocos voulaient être consultés... Ce sera donc fait !

Un nouveau blason pour la saison 2018/2019

Après deux semaines de querelle et une réunion plutôt tendue entre direction et clubs de supporters, le Nîmes Olympique fait donc un pas en arrière et propose une consultation. Un appel à contribution sera lancé la semaine prochaine : libre à chacun de proposer un logo.

Après accord entre le club et les supporters, la proposition sera soumise à un vote public et deviendra le nouveau blason pour la saison 2018-2019.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a ravi les supporters qui depuis deux semaines protestaient.

Tiens ! Comme quoi on peut prendre des décisions non appréciées et revenir dessus en bonne intelligence. Bravo @nimesolympique https://t.co/3LT0uQQ8mM — YodAbou🔰 (@YodAbou) June 29, 2017

Force aux personnes qui se sont battues pour ce logo, qui n'ont pas lachées pour une cause juste et qui ont eu gain de cause ! — Le 11 de Nîmes (@Le11deNimes) June 28, 2017

S'il n'y a pas d'accord, le club reviendra au blason historique avec quelques petites modifications. Mais sur les réseaux sociaux, certains ont déjà posté leur proposition pour le futur emblème.

le mien sans moyen pic.twitter.com/pf39bbw7UT — JESUISDENEMAUSUS (@30_VENIVIDIVICI) June 29, 2017

En début de semaine deux groupes de supportes (Les Gladiators et Nemausus 2013) avaient appelés à boycotter la campagne d'abonnement qui a débuté mardi.