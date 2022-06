Le nouveau maillot de l'OM aurait fuité et circule sur les réseaux sociaux

S'agit-il réellement du nouveau maillot de l'Olympique de Marseille qui circule sur les réseaux sociaux ? Plusieurs photos tournent et sont largement commentées depuis ce lundi avec cette phrase "le nouveau maillot à domicile de la saison 2022-2023 a fuité". La photo qui aurait été prise dans un magasin suisse, présente donc un maillot blanc avec un col V, on retrouve les sponsors de l'OM et un liseré bleu, plus foncé qu'habituellement le long des manches et du col. Et comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, finies les cinq bandes parallèles, elles sont remplacées par un blanc uni, où le logo de Puma apparait.

Les supporters n'ont pas hésité à commenter la photo et visiblement le col V ne fait pas l'unanimité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maillot devrait officiellement dévoilé le 1er juillet, date à laquelle le contrat avec l’actuel partenaire principal de l’OM, Uber Eats, prend fin.