Le nouveau maillot du Nîmes Olympique dévoilé par le club

Le nouveau maillot du Nîmes Olympique et ses écailles de crocodile

Nîmes, France

"Dans ce maillot, nous retrouvons tout ce qui reflète les valeurs nîmoises". Laurent Tourreau, le directeur des opération du Nîmes Olympique a dévoilé le nouveau maillot des crocos au Mas Merlet à Nîmes ce vendredi 26 juillet. Hectare reste le sponsor principal et apparaît sur l'avant du maillot et Royal Canin s'offre aussi une place de choix sur le short des joueurs.

Des écailles à l'avant et à l'arrière

Christophe Habrard, le designer qui a réalisé ce maillot a ajouté des écailles à l'avant et à l'arrière du maillot pour rappeler le crocodile, symbole de la ville de Nîmes. A l'arrière du col, la date de création du club (1937) est inscrite en chiffres romains, en référence à l'histoire de la ville. Les couleurs rouges et blanches ont été conservées. Le maillot pour les matchs en extérieur est noir et rouge.

Le prix reste le même

Le prix de base du maillot reste à 75 euros. Il faudra rajouter cinq euros pour le patch ligue 1 et 15 euros pour le flocage. Il sera en vente dans le magasin Intersport de Nîmes dès demain, le samedi 27 juillet à 10h.