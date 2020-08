Le nouveau maire de Marsal démissionne deux mois et demi après son élection : "La charge est trop lourde"

Le maire de Marsal Thomas Maurice-Seingeot a notifié le préfet de sa démission, deux mois et demi après son élection le 24 mai. Entre son travail et ses trois enfants en bas âge, il n'imaginait pas la charge aussi lourde. Dans le village de 280 habitants, c'est la stupeur.

On ne parle que de ça depuis une semaine, à l'Auberge du Saulnois, à quelques pas de la mairie : "C'est une connerie", s'étonne André, qui ne veut toujours pas y croire. La patronne, sur l'air du "j'vous l'avais bien dit", assure qu'elle "avait prévenu" le maire que "c'est une fonction pour un jeune retraité, pas pour un père de famille avec trois enfants". Et Hélène, franchement colère, se demande "pourquoi il a voulu devenir maire s'il n'était dans sa tête pas prêt à le faire ?".

Thomas Maurice-Singeot le savait : abandonner son poste aussi vite, deux mois et demi après son élection le 24 mai, ça allait faire jaser dans la commune de 280 habitants. Et pourtant. Pour ce cheminot de 39 ans, il a fallu choisir : "C'est vraiment la charge. La fleur au fusil, je m'étais dit pourquoi pas. Je voyais ça comme un boulot, quinze heures par semaine. Mais là, c'est du 24h/24. Vous avez vu tel administré qui vous a demandé ci ou ça, vous avez oublié, vous vous réveillez à deux heures du matin, en vous disant mince : ça déborde".

39 ans, un travail et trois enfants, pas de place pour la mairie

Trois enfants en bas âge, "une femme que j'aime", et un boulot prenant : la mairie en plus, c'était trop. "J'ai vu que j'allais devoir négliger certaines choses. Il y a un tempo, des courriers, des sollicitations. Ma compagne m'a dit d'attendre au moins un an, mais je commençais déjà à rentrer dans un rôle, on me demandait quelque chose, 't'en fais pas', on note, et puis la liste grandit, grandit. Ca ne sert à rien", assure Thomas Maurice-Seingeot : "Le rôle de maire, ça doit rester un don, mais sans se détruire, sans se sacrifier".

A l'auberge, certains comprennent : "Mieux vaut qu'il quitte maintenant plutôt qu'il fasse six mois ou un an avant de dire qu'il arrête", assure la patronne. Sera-t-elle prête à le remplacer ? "Oh non ! J'ai mon auberge, moi. On va bien trouver quelqu'un", dit-elle. Ce ne sera pas l'ancien maire. "J'ai déjà donné", dit-il, pendant trois mandats. Pas réélu aux dernières élections, il va maintenant profiter de sa retraite. La préfecture a trois mois pour organiser une élection pour remplacer le siège laissé vide au conseil municipal. En attendant, Thomas Maurice-Seingeot va rester à son poste, pour assurer la transition.