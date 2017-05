Le nouveau marché de Malakoff ne remplace pas la grande surface dans le cœur des habitants

Ce dimanche matin, les habitants du quartier Malakoff à Nantes ont pu profiter d'un marché sur la place Rosa Parks. Celui-ci n'a lieu que le jeudi habituellement. Une solution de secours, après le départ de l'Intermarché, mais cela ne satisfait pas complètement les riverains.

Ce dimanche matin sur la place Rosa Parks du quartier Malakoff à Nantes, une quinzaine de commerçants. On trouve des fruits et légumes, de la viande, du fromage ou encore quelques vêtements. Habituellement, le marché ne se tient que le jeudi matin, mais les vendeurs ont eu l'autorisation de s'installer également le dimanche pour pallier au départ de la grande surface Intermarché.

Les étales ont attiré quelques habitants du quartier mais c'est encore loin d'être la foule. Maria est venue chercher des fruits et des légumes, elle est ravie: " c'est une bonne chose que le marché soit là. C'est difficile depuis que l'on a plus l'Intermarché", glisse la jeune femme timidement.

Quelques mètres plus loin, Solène achète du fromage. Elle qui habite vers la gare est venue jusqu'ici pour soutenir les habitants du quartier. "J'espère que cela va permettre de garder de la vie sur cette place et que l'on n'ait pas de nouveaux commerces vides. Un petit peu de vie et de mélange dans le quartier, cela fait du bien", explique la trentenaire.

Des habitants pas complètement satisfaits

Au milieu des étales, les riverains de la place sont heureux de pouvoir acheter des produits frais, mais cela ne remplace pas l'Intermarché explique,

Najia: "On ne trouve pas tous ici. Il manque des pâtes, des produits tout prêts, des yogourts par exemple. On espère avoir un autre magasin au plus vite, n'importe lequel."

Les habitants attendent donc toujours avec impatience l'arrivée d'une autre enseigne, moins chère que la précédente.

En attendant, des navettes gratuites doivent être mises en place dès ce lundi 15 mai pour permettre aux habitants d'accéder aux commerces des quartiers alentours.