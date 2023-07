Le nouveau ministre de la Santé attendu en Dordogne pour son premier déplacement officiel

Aurélien Rousseau va venir en Dordogne ce lundi 31 juillet. À peine nommé, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne prend la route pour le Périgord . Aurélien Rousseau doit se rendre à Lanouaille, dans la circonscription du député modem Jean-Pierre-Cubertafon, pour rencontrer des soignants. Il est aussi attendu à l'hôpital de Sarlat dans l'après-midi.

Aurélien Rousseau suit le programme de visite de son prédécesseur. François Braun avait qualifié la Dordogne de "point chaud" au niveau des urgences et il devait venir en Dordogne le 21 juillet avant d'annuler sa visite suite au remaniement .

Le même itinéraire que François Braun

Ce n'est peu dire que la visite du ministre de la Santé est attendue en Dordogne. Le département est un désert médical et la situation s'est aggravée cet été. Face au manque de médecins, les trois hôpitaux de Dordogne ont décidé de fermer l'accueil de leurs urgences. Le tri est géré par les opérateurs du 15 et seuls les patients autorisés peuvent entrer aux urgences et se faire soigner (hors urgences vitales).

La maternité de Sarlat souffre également de la pénurie de médecins. Elle est fermée depuis le 21 juillet pour les accouchements et elle le sera jusqu'au 7 août. L'Agence régionale de Santé a indiqué que les six futures mamans qui devaient accoucher à Sarlat ont été réorienté vers les maternités de Brive, Libourne, Bergerac ou encore Périgueux.