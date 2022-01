Nouveau nom des Pyrénées-Orientales, le département veut éviter la polémique du baptême de la région Occitanie

Il est bientôt l'heure de choisir le nouveau nom du département des Pyrénées-Orientales. La présidente, Hermeline Malherbe, a précisé le calendrier ce lundi matin sur France Bleu Roussillon. "Pas avant l'automne", selon elle, en raison des élections présidentielle et législatives dans les prochains mois. Cette fois, pas de votation façon "déviation de Céret", le vote sera sur le même principe qu'un référendum.

"Il faut que le choix soit simple. Oui ou non c'est simple", explique Hermeline Malherbe.

Pas de consultation façon changement de nom à la région

Par "choix simple", la présidente du département laisse entendre que l'institution ne proposera pas aux électeurs une liste de noms dans laquelle choisir celui qui deviendra le nouveau patronyme du territoire. La grande consultation par voie de presse et numérique lancée par Carole Delga au moment du choix du nouveau nom de la grande région Occitanie, en 2016, est restée en travers de la gorge de beaucoup d'habitants et a surtout suscité polémique et division. Hermeline Malherbe veut éviter le même scénario entre pays Catalan et Fenouillèdes.

a présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales veut s'appuyer sur "un certain nombre d'associations et de structure à consulter" et va faire plancher un cabinet spécialisé dès ce printemps. Celui-ci proposera un nom qui sera ensuite soumis à l'avis des habitants des P-O sous forme d'un référendum.

Ce référendum à l'échelle du département sera soigneusement préparé avec des experts juridiques pour avoir une valeur légale. Pour l'instant il n'est question d'interroger que les habitants en âge de voter et munis d'une carte d'électeur.

Une consultation pour appuyer la demande auprès de l'Etat

Si le nom proposé aux habitants des P-O est approuvé alors le Conseil départemental présentera sa demande officielle à l'Etat. Le vote populaire servira à appuyer cette demande qui ne peut être reçue que selon deux critères : soit l'actuel nom est source de confusion (les Côtes du Nord sont ainsi devenues Côtes d'Armor), soit il a une connotation négative (Charente Inférieure rebaptisée Charente-Maritime).

Un an après le baptême de la nouvelle grande région (devenue Occitanie pour rassembler Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon), le collectif "Oui au Pays Catalan" avait lancé une pétition pour le changement de nom en 2017. La socialiste Hermeline Malherbe a repris l'idée dans sa campagne lors des dernières élections départementales. . Du côté de l'hôtel du département, on affirme vouloir trouver un nom fédérateur et qui reprend les marqueurs "identitaires et géographiques" des P-O pour mieux identifier notre territoire.