Le nouveau pas de l'Archevêque de Reims pour briser le silence face aux abus sexuels dans l'église

Le diocèse de Reims et des Ardennes lance une série de cinq réunions publiques sur le sujet si sensible des abus sexuels dans l'Eglise. Ouverte à tous -catholiques ou non- la première se déroulera mardi 14 septembre à Reims et sera jouée la pièce de théâtre "Pardon?", qui raconte l'histoire vraie de l'auteur, victime d'abus sexuels de la part d'un prêtre.

"Moi j'ai rencontré ici 6 ou 7 victimes, ça dépend comment on compte car il y a une personne que je suis allé voir chez elle et qui a esquivé, ce que je respecte totalement, et il y a des attentes très diverses mais la première attente c'est qu'une autorité de l'Eglise entende et prenne au sérieux le témoignage qu'ils peuvent apporter...", explique Monseigneur de Moulins Beaufort. Alors que la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église doit rendre son rapport le 5 octobre, l'Archevêque de Reims a voulu que le plus grand nombre soit sensibilisé à ces questions.

11 cas d'abus sexuels signalés à la cellule d'écoute du diocèse de Reims

Dans le diocèse de Reims, 11 cas d'abus sexuels entre 1950 et aujourd'hui ont été signalés à la cellule d'écoute. Et à chaque fois les faits se sont produits dans le cadre de paroisses ou de pèlerinages. Mais sur 11 prêtres mis en cause, seul un est encore vivant en 2021. L'Archevêque de Reims a rencontré l'un d'eux, juste avant son décès : "celui que j'ai rencontré dans le cadre du diocèse a été capable de reconnaître les faits et c'est mon souci : l'amener à prendre conscience du traumatisme que cela crée chez ces enfants qui sont des adultes aujourd'hui".

Une pièce de théâtre pour parler des abus sexuels

Rendre la parole possible, "purifier l'Eglise", c'est la volonté de l'Archevêque de Reims, qui est aussi président de la Conférence des évêques. En février 2021, c'est lui qui avait décidé de diffuser la pièce de théâtre "Pardon" devant les évêques. Laurent Martinez, 51 ans, y raconte sa propre histoire.Lui qui a été victime d'un viol de la part d'un prêtre à l'âge de 8 ans lorsqu'il était dans une église catholique de la région lyonnaise.

"L'important c'était de transmettre un témoignage", explique ce jeudi sur France Bleu Champagne-Ardenne le comédien qui a déjà joué sa pièce lors de réunions publiques dans le diocèse de Strasbourg.