Le nouveau Polygone de Montpellier sera terminé dans un an

Les travaux de restructuration du centre commercial ont démarré il y a un an. Ils vont coûter 50 millions d'euros. La pièce maîtresse du chantier est l'immense verrière installée sur le toit. Objectif ce ces travaux : récupérer la clientèle perdue depuis l'ouverture d'Odysseum.

Jean-Paul Viguier et Associés

Montpellier, France

Le centre commercial Polygone de Montpellier aura un tout nouveau visage dans un an ( au printemps 2020). Les travaux qui sont en cours (depuis un an déjà) visent à booster la fréquentation. Depuis l'ouverture d'Odysseum, le Polygone a perdu 10 % de clients ( il y a toujours entre 11 à 12 millions de chalands par an).

Le clou de ce chantier de restructuration, c'est l'installation d'une immense verrière de 120 mètres de long, 20 mètres de large et jusqu'à 30 mètres de haut. De forme ondulée, elle donnera l'impression d'un centre commercial à ciel ouvert. Le montage de cette verrière commencera cet été.

Ce sera comme si on faisait ses courses dans une rue à ciel ouvert

Michel Badie responsable de l'immobilier commercial du groupe SOCRI qui gère le Polygône Copier

Comme le Nuage de Starck

"On dit verrière mais en réalité cette toiture sera conçue avec de l'éthylène tétrafluoroéthylène abréviation ETFE comme le Nuage imaginé par le designer Philippe Starck dans le quartier Port Marianne à Montpellier" précise l'architecte Jean-Paul Viguier (à qui l'on doit notamment un immeuble rouge "Version rubis" à Port Marianne, le siège de France Télévisions à Paris ou l'Oncopole et l'institut universitaire du cancer à Toulouse). Ce matériau innovant permet de faire des coussins gonflés à l'air comprimé, transparents, isolants, très résistants, économes en énergie. L'ensemble sera soutenu par une structure en métal.

Jean-Paul Viguier l'architecte parle de la verrière Copier

La métamorphose d'un bâtiment vieux de 40 ans

Sous cette verrière éclairée la nuit il y aura, un jardin suspendu avec des pins parasols et un système de brumisation pour apporter une sensation de fraîcheur. Une grande terrasse s'avancera au dessus de l'entrée du Polygone avec vue sur la place de la Comédie. L'escalier devant la Fnac sera détruit, les escalators déplacés et élargis, le sol refait, les façades recouvertes de panneaux couleur sable (vous pouvez déjà avoir un aperçu du résultat côté Monoprix le long de ligne de tramway) , les parkings aussi sont rénovés.

Une centaine d'entreprises sont mobilisées pour ces travaux qui vont encore durée une année. " C'est compliqué puisque bien sur toutes les boutiques restent ouvertes, on travaille essentiellement la nuit" conclu l'architecte. Le coût total de ces travaux est de 50 millions d'euros.

La verrière vue depuis l'entrée du Polygône - Jean-Paul Viguier et Associés