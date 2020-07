Le nouveau président-délégué du Tours Football Club affiche ses ambitions, avec le soutien de la mairie.

A la veille du passage du Tours Football Club devant le Comité National Olympique et Sportif Français, le président-délégué du TFC et le nouvel adjoint aux sports ont donné une conférence de presse commune. La nouvelle municipalité soutient le club dans son combat pour la montée en nationale 2.

Un nouveau départ pour le Tours Football Club? Guillaume Barré, l'homme qui gère dorénavant le TFC à la place du bouillant président Ettori a donné une conférence de presse avec le nouvel adjoint chargé des sports à la mairie de Tours, Eric Thomas, mardi midi. Objectif : montrer que la nouvelle municipalité s'engage au coté du club dans son combat pour monter en nationale 2. Une accession gagnée sur le terrain mais refusée par la DNCG, le gendarme financier du football français.

Un engagement financier important de la nouvelle municipalité

Puisque ce sont les finances qui posent problème, la nouvelle municipalité de Tours met la main au portefeuille : Le nouvel adjoint aux sports annonce 150 000 euros de subventions, en échange de missions d'intérêt général, par exemple, développer le football féminin ou aller à la rencontre des jeunes des quartiers difficiles. Eric Thomas promet aussi plus de deux millions d'euros d'investissements pour des travaux, début 2021 : "On va construire un terrain en herbe, un terrain synthétique et des vestiaires. Le souhait de l'équipe municipale, c'est vraiment de nouer de nouvelles relations avec l'ensemble de l'entité sportive du club. Le TFC repartira uniquement si tous ses acteurs ont bien conscience du rôle qu'ils doivent jouer sur le terrain".

Le nouveau président délégué du TFC se pose en rassembleur

Guillaume Barré, le président délégué du TFC, exprime, lui aussi, cette volonté d'apaisement. Cet homme de 46 ans qui travaille comme chargé de mission à Matignon a toujours été supporteur de Tours. Mercredi matin, à 10H, il plaidera la cause du club à Paris, devant le Comité National Olympique et Sportif Français. C'est le dernier espoir d'accéder en nationale 2 la saison prochaine, comme les joueurs en ont gagné le droit, sur le terrain : "Face au CNOSF, on va présenter de nouvelles conditions grâce à la mairie qui nous offre tout son soutien et avec qui on travaille main dans la main. On va dire au CNOSF qu'on a des joueurs qui se sont battus sur le terrain et qui méritent cette accession. _Laissons derrière nous les conflits et ce qui a peut-être abîmé l'image du club_. Il faut qu'on arrive à recréer une flamme qui amène à retrouver ses beaux événements sportifs qui rassemblent une ville".

Si nous arrivons demain en nationale 2, on aura besoin de tout le monde et dans un esprit positif. Je veux être l'incarnation de cet esprit positif". Guillaume Barré

Malgré tout, même si le CNOSF estime que le Tours Football Club peut monter en national 2, rien ne sera gagné pour autant. La fédération sera juste obligée de réexaminer le dossier, les jours suivants. Quoiqu'il arrive, Guillaume Barré affiche clairement son objectif : Faire revenir le TFC en nationale 1 dans deux saisons.