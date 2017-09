Le nouveau président du département des Alpes-Maritimes : "Aujourd'hui sur les finances nous arrivons presqu'à l'os."

Le nouveau président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes était notre invité ce lundi. Nous avons parlé de ses priorités pour le département.

"Nous sommes en difficultés financières"

Charles-Ange Ginesy souhaite investir sur le développement durable et l'accès au numérique : "L'époque aujourd'hui est a la difficulté financière, nous assumons nos responsabilités sur les allocations mais nous sommes obligés de maîtriser les dépenses publiques en faisant des économies d'échelles. Aujourd'hui nous arrivons presqu'à l'os."

"Pas d'inquiétude sur l'avenir du département"

Le département perd des compétences au profit des régions. Il est de plus en plus question de la suppression des départements, ce qui n’inquiète pas Charles-Ange Ginesy : "Petit a petit on nous donne des compétences sans pouvoir les assumer. Le conseil départementale est très important et le président de la métropole n'a pas annoncé une disparition du département donc il n'y a pas de danger pour l'avenir de notre département."