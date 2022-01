"C'est très compliqué" : les parents d'élèves toulousains face au nouveau protocole sanitaire à l'école

Le Snuipp-FSU, premier syndicat d'enseignants du primaire,a appelé à la grève le 13 janvier prochain. Il dénonce "une pagaille indescriptible" dans les écoles et réclame des "conditions d'une école sécurisée sous Omicron". Le protocole anti-Covid en cours indique que si un cas est détecté dans une classe, il faut faire tester son enfant trois fois dans la semaine. Ces règles ont été assouplies depuis jeudi, puisque ce n'est pas la peine de recommencer le processus si un autre élève est positif dans les sept jours qui suivent.

Un casse-tête pour les parents

"C'est difficile, on s'emmêle les pinceaux", commente Vine, un élève CE2 du quartier Saint-Aubain. Depuis ce mercredi, comme il y a un cas dans sa classe il doit se tester tous les deux jours avant de petit-déjeuner pour aller à l'école, avec un auto-test "qui fait très très mal". Un casse-tête pour sa mère Anne aussi, qui a dû s'absenter une journée du travail pour aller le chercher et faire un premier test en pharmacie, afin de recevoir les autotests gratuits, comme le prévoit la nouvelle règle.

Marion elle aussi juge ce protocole "très compliqué", avec des enseignants de sa fille qui doivent parfois s'absenter un jour pour se faire tester. "Les enseignements devient très décousus", déplore cette employée du diocèse. Pierre aussi estime que c'est difficile sur le plan logistique avec ses enfants, mais pour lui ces règles valent mieux qu'un confinement, qui créerait "des inégalités scolaires trop fortes entre les différentes familles".

"Le rush" toute la journée dans les pharmacies

Le nouveau protocole fait beaucoup appel aux tests et dans les pharmacies "c'est le rush le matin et l'après-midi", indique Philippe Vergnes, pharmacien au Muret au sud de Toulouse et président du syndicat des pharmaciens de Haute-Garonne. "On ne peut pas répondre à tous les appels téléphonique, la fréquentation a augmenté de 30%", précise-t-il. "Il faudrait peut-être que les autotests soient pris en charge et distribués par l'Education nationale, sinon on y arrivera pas", propose-t-il.