Le nouveau refuge de la SPA ouvre ses portes au public ce mercredi après-midi

Ce mercredi après-midi la SPA de Cherbourg, seul refuge du département, ouvre ses portes au public de 14H à 17H. Dans ses locaux flambants neufs de Tollevast en bordure de la RN 13.

70 animaux ont été déménagés lundi et mardi au nouveau refuge de la SPA de la Manche à Tollevast en bordure de la RN 13. La fin d'un long feuilleton qui aura duré 6 ans avec 3 recours judiciaire dont la celui de la commune de Tollevast et quelques riverains. Mais aujourd'hui la SPA tourne une page avec ce nouveau refuge.

Fini le couloir étroit, les pièces étriquées et le manque de verdure de l'ancien bâtiment des années 70 avenue l'Amiral Lemonnier à Cherbourg. Là place aux grandes baies vitrées, à un hall spacieux, un coin salon...Ces nouveaux locaux font 1340m2 et les animaux sont rois. 3 chatteries peuvent accueillir une vingtaine d'animaux chacune, les chiens eux disposent de 49 boxes presque tous individuels. Chaque boxe possède une partie jour et une partie nuit chauffée par le sol. Il y a aussi une salle de toilettage, de soins et de réveil après les opérations mais également un espace dédié aux chiots et un autre aux nouveaux animaux de compagnie comme les lapins.

A l'extérieur, 5 parcs ont été aménagés en pleine nature pour promener les animaux. Ce qui va changer aussi la vie de la douzaine de bénévoles. Reste un sacré bémol que connaissent très bien les riverains de la RN13 qui avait dénoncé un manque de sécurité à l'époque du projet : l'accès au nouveau refuge. Un conseil soyez très vigilants. Pour accéder au refuge, mettez votre clignotant bien avant car il faudra très vite décélérer et tourner à l'équerre en revanche quand vous quitterez les lieux il faudra appuyer sur l'accélérateur pour entrer de nouveau sur la nationale et se faufiler entre les voitures.