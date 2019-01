Le nouveau Service National Universel sera expérimenté en Vaucluse

Le Vaucluse a été choisi avec une dizaine d'autres départements français pour expérimenter le Service National Universel, voulu par Emmanuel Macron. Il sera obligatoire et gratuit et concernera des jeunes à partir de 16 ans.

Vaucluse, France

Des jeunes Vauclusiens vont bientôt tester le nouveau Service National Universel. Le département a été retenu avec une dizaine d'autres pour lancer courant 2019 ce SNU, promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Deux fois quinze jours gratuits et obligatoires

A l'échelle de la France, 3.000 jeunes seront d'abord concernés, âgés de 16 ans. Le SNU sera gratuit et sa première phase d'un mois sera obligatoire. Les premiers quinze jours, en uniforme et en internat seront encadrés par des militaires et des éducateurs. Les jeunes seront formés aux gestes qui sauvent, aux réactions à avoir en cas de catastrophe, d'attentat. Ils bénéficieront aussi d'un bilan de santé et de tests de lecture. La deuxième quinzaine sera centrée sur l'engagement personnel et citoyen dans une association, une collectivité, chez les pompiers ou les gendarmes.

Reste encore plusieurs questions sans réponse à ce jour : combien de jeunes vauclusiens effectueront leur SNU cette année ? Où seront-ils hébergés et à partir de quand ? Nous devrions le savoir très vite maintenant.