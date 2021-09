Le nouveau sous-préfet de Brest a pris ses fonctions

Jean-Philippe Setbon est entré en fonction ce lundi comme sous-préfet de l'arrondissement de Brest (Finistère). Originaire de Marseille, cet énarque de 54 ans affiche sa volonté de passer un maximum de temps sur le terrain, avec les acteurs économiques et les élus locaux.

Il a étrenné ses nouvelles fonctions lundi matin en allant déposer une gerbe au monument aux morts, comme le veut la tradition. Jean-Philippe Setbon, le nouveau sous-préfet de Brest, n'a pas l'intention de trop profiter de son joli bureau avec vue imprenable sur la rade. Il préfère "aller voir les maires sur le terrain", et prône un dialogue tout en souplesse entre l'État et les collectivités locales : "le régalien ne s'appliquera pas de manière abrupte et indifférenciée", assure-t-il lors d'un échange informel avec la presse.

Ancien sous-préfet de Saint-Malo

Tout droit venu de Besançon, où il était haut-fonctionnaire depuis 2014 à la préfecture du Doubs (secrétaire général puis administrateur général), ce Marseillais -qui n'en a plus l'accent depuis longtemps- est conscient de débarquer à "un poste à fort enjeu et à forte visibilité", dans un territoire "en plein boom économique". Parmi ses dossiers prioritaires : la sortie de la crise sanitaire et la mise en œuvre du plan de relance gouvernemental.

La Bretagne ne lui est pas étrangère, lui qui fut sous-préfet à Saint-Malo (2005-2008). Et la mer n'est pas pour lui déplaire. Jean-Philippe Setbon avoue aussi avoir été séduit par le marché dominical du centre-ville de Brest, qui lui a rappelé les "grands marchés provençaux".