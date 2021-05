Le nouveau sous-préfet est arrivé à Aubusson

Gilles Pellegrin est âgé de 50 ans. Il veut durant son passage en Creuse faire aboutir le plus de projets possibles et notamment du côté de la ruralité.

Originaire des Hautes-Alpes, un autre département rural, Gilles Pellegrin vient de passer 16 ans en Corrèze entre la préfecture de Tulle et la sous-préfecture de Brive. "C'était un choix personnel. Avec ma compagne, nous avons craqué pour ce département".

On le sait, la mission à Aubusson sera plus courte (3 ans maximum), mais le sous-préfet d'Aubusson veut en profiter pour "sortir des dossiers". La ruralité et les 181 mesures gouvernementales qui l'accompagnent est un vivier pour Gilles Pellegrin qui est en charge de la ruralité pour tout le département de la Creuse. "Il faut traiter la ruralité de la même façon que les quartiers difficiles dans les villes, à savoir faire jouer la transversalité dans tous les secteurs publics".

Gilles Pellegrin va s'efforcer au plus vite de prendre contact avec le terrain creusois. C'est un adepte du trail, il devrait donc trouver de jolis coins pour s'y exprimer.