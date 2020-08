Quartier Orgeval : le nouveau square Joséphine Baker divise les habitants

Depuis lundi, les habitants du quartier Orgeval à Reims peuvent bénéficier d'un nouveau square entre le groupe scolaire Gallieni et la Maison de Quartier. Sur le papier, c'est un espace de jeux et de rencontre de proximité de plus de 1 000 mètres carrés aménagés par la ville de Reims et le Grand Reims dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine. Mais en réalité, cela ressemble plutôt à un terrain vague : des tuyaux qui doivent accueillir des lampadaires sortent de terre, il n'y a pas d'herbe, il y a seulement quatre bancs mais aucun coin d'ombre, hormis un petit arbre.

Le square est très peu fréquenté en ces jours de canicule mais les quelques habitants croisés ne voient pas l'intérêt de ce square : " Ils auraient pu rallonger le parking, cela aurait été plus intéressant car question parking, c'est plutôt juste, faire ce square, ça ne sert strictement à rien" explique Chantal, qui habite dans le quartier depuis 20 ans.

La priorité était ailleurs pour les habitants

Il n'y a pas de jeux pour les enfants, ni de fontaines digne de ce nom. Pour Mohammed, un autre habitant du quartier, la priorité était ailleurs : " je pense qu'ils ont maquillés le quartier, le problème ce sont les bâtiments qui datent des années 50, il manque des fontaines, des points d'eau. "

Pourtant, les habitants du quartier ont été consultés lors de réunions publiques. Lila Kichache, fait partie du conseil citoyen, elle a participé à ces échanges : " On voulait que ce soit un espace ouvert et qui soit adapté aux seniors notamment. On est le lien entre la ville et les habitants et on va au plus près des habitants pour leur demander leur avis et ils nous aident à choisir. "

De son côté, la mairie explique que les travaux seront terminés au mois de novembre et qu'une inauguration est prévue à ce moment-là.