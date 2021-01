Le nouveau stade de foot de Montpellier se fera à Pérols, à Ode à la mer

C'est une décision attendue par de nombreux amateurs de football, le nouveau stade de Montpellier sera construit sur la commune de Pérols au sud-est de Montpellier sur le site où était prévu il y a quelques mois encore, un grand centre commercial.

Le président de la Métropole de Montpellier, Michaël Delafosse et le président du MHSC, le club de foot de Montpellier, Laurent Nicollin l'ont annoncé ce lundi soir sur France Bleu Hérault, dans l'émission 100 % Paillade avec Bertrand Queneutte.

On a fait en six mois le boulot de trois ans

Les trois autres projets qui étaient en lice sont abandonnés : le Mas de Saporta (Lattes), Odysséum (Montpellier) et Cambacérès (Montpellier). Le site d'Ode à la mer était le choix depuis le départ du maire de Montpellier, Laurent Nicollin aurait préféré Cambacérès (le site initial choisi en concertation avec l'ancien maire Philippe Saurel). "Y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, précise Laurent Nicollin, il fallait avancer, on avait travaillé trois ans sur le projet Cambacérès, mais en 6 mois on vient de refaire tout le travail et là c'est vraiment un beau projet"

Ce stade comportera environ 25 000 places, il s'appellera Louis Nicollin, il accueillera le musée Louis Nicollin actuellement implanté dans la propriété familiale des Nicollin à Marsillargues.

Il sera accessible depuis l'arrêt de tramway Boirarargues sur la ligne 3. "Nous sommes à proximité de l'aéroport aussi, car nous serons bien européens un jour !" explique Michaël Delafosse.

Le stade sera entièrement financé par des fonds privés, dont une grande partie provenant de la famille Nicollin. Il devrait coûter environ 150 millions d'euros. Il devrait ouvrir en 2024 à l'occasion des 50 ans du club. "C'est une chance que le contribuable ne paye rien pour financer ce stade, ce sont des entreprises du territoire de Montpellier qui vont porter le projet, le seul endroit où cela se fait déjà c'est à Lyon mais là-bas il y a des investisseurs chinois, ici ce sera 100 % local grâce à Laurent Nicollin et son groupe" ajouter le maire de Montpellier. Laurent Nicollin précise que parmi les investisseurs on trouvera Fontès, Oc Santé, et GGL.

Un débat public permettra à tous d'apporter des idées pour la construction de ce stade. "Nous échangerons avec nos supporters aussi, l'idée de refaire la Butte Paillade n'est pas exclue"

Le stade de la Mosson implanté à l'ouest de la ville avait été inauguré en 1972, rénové à deux reprises, agrandit pour le Mondial 98, il est en zone inondable (il avait d'ailleurs été fortement endommagé par les intempéries de 2014). Il sera reconverti en complexe sportif notamment pour accueillir les clubs amateurs.