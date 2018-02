Le Castellet, France

Les travaux ont duré deux mois sur le circuit Paul Ricard. Pour accueillir au début de l'été, le 24 juin, le Grand Prix de France de Formule 1, la piste a été entièrement refaite et 90.000 mètres carrés de bitume ont été coulés sur les 5,8 kilomètres. L'un des grands changements est le nouveau virage du camp, beaucoup plus spectaculaire. "On veut provoquer des dépassements, explique Stéphane Clair, le directeur général du circuit Paul Ricard. On a élargi l'entrée du virage pour que deux voitures puissent se dépasser sans s’accrocher. Mais au freinage de la chicane, l'autre pourra redoubler". De quoi assurer un vrai spectacle à cet endroit du circuit où quatre tribunes seront installées.

Jusqu'à 340 km/h

Pour dessiner ce nouveau tracé, les responsables du circuit Paul Ricard ont consulté plusieurs anciens pilotes de Formule 1, comme Yannick Dalmas. "Il y aura du combat, promet-il. Ça devrait rouler à 340 km/h à trois endroits différents. Avec des voitures puissantes, on va prendre beaucoup de plaisir sur ce circuit". Chaque écurie va maintenant étudier attentivement le tracé et le tester avec des simulateurs. "On va déterminer les réglages optimums de notre voiture, explique Cyril Abitboul, directeur général de Renault Sport. Et ça déterminera la vitesse de pointe. Mais ce circuit n'est pas si évident. Il ressemble un peu à celui de Barcelone."

Un concert après le Grand Prix de France

Lundi prochain, les premiers bolides s'élanceront sur le circuit. À l'occasion d'une journée spéciale, toutes les disciplines des sports mécaniques seront representées : Formule 1, GT, prototypes, motos, camions, etc… Toutes sauf la Formule 1 qui devra attendre le week-end du Grand Prix de France, celui du 24 juin.

À l'origine du retour de la F1 au Castellet, Christian Estrosi, l'ancien président du Conseil régional de PACA promet une grande fête. Il a également annoncé un concert à l'issue de la compétition, avec un artiste français "de renom". Le public aura le droit d'envahir une partie de la piste.

Le nouveau tracé du circuit Paul Ricard - Circuit Paul Ricard